Al 500 gevelplanten fleuren de Brugse straten op. “Dit is iets waar we terecht trots op mogen zijn. In een stad is groen soms moeilijk te vinden, de gevelplanten zorgen voor meer groen en een aangenamer gevoel in de stad,” zegt de Brugse schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Daarnaast kunnen de Bruggelingen bomen in de voortuin aanvragen of meter/peter worden van een straattuintje. Zo worden de Brugse straten mooier, levendiger en groener.

“Meer groen in een stad heeft veel voordelen. Het zet mensen aan om vaker naar buiten te gaan en meer met elkaar in contact te komen. Groen in een stad zorgt ook voor verkoeling, het filtert fijn stof uit de lucht en houdt regenwater langer vast. Daarnaast zorgt gevelgroen tijdens de winter voor extra isolatie van gebouwen. Ook is het goed voor de vogels, vlinders en bijen”, zegt de Brugse schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD).

In 2019 werd het initiatief gelanceerd waarbij Bruggelingen een gevelplantvakje kunnen aanvragen. Sindsdien maakten medewerkers van de dienst Openbaar Domein reeds 500 gevelplantvakjes aan. “De Bruggelingen zijn duidelijk enthousiast om hun grijze straten om te toveren van tot echte tuinstraten,” aldus Mercedes Van Volcem.

Meeste gevelplanten in de Langestraat

“De Langestraat in het Brugse stadscentrum telt met 23 het meeste gevelplanten in Brugge. Wanneer mensen in de straat een gevelplant aanvragen, werkt dit vaak aanstekelijk voor de buren en de omliggende straten. Zo is ook de Ganzenstraat een echt groen straatje geworden met al 7 gevelplanten,” vervolgt de Brugdse schepen.

“Er zijn nog heel wat andere straten die ik graag nog groener zou zien: de Dweersstraat (1), Ezelstraat (4), Sint-Amandsstraat (4) en de winkelstraten in het Brugse stadscentrum. Niet enkel inwoners, maar ook handelaars en horecazaken kunnen een gevelplant aanvragen. Hoe meer groen in een straat, hoe gezelliger én hoe langer mensen er willen blijven. Een voordeel dus voor de winkels en restaurants in de buurt.”

Voorlopig zijn de meeste gevelplanten in het Brugse stadscentrum te vinden. “In de binnenstad werden reeds 337 gevelplantvakjes aangemaakt. In de binnenstad is er minder groen te vinden dan in de deelgemeenten. Mensen hebben hier vaak geen (voor)tuin, waardoor een gevelplant echt het verschil kan maken om de straat groener te maken.”

In de deelgemeenten zijn er minder aanvragen, maar daar hebben mensen dikwijls een voortuin.

Een gevelplantvak aanvragen

Via de site van Stad Brugge (https://www.brugge.be/gevelplant) kunnen inwoners een gevelplantvakje aanvragen. De stadsdiensten komen dan langs om te kijken of dit mogelijk is. Er moet rekening gehouden worden met de voetpaden: een vrije doorgang van 1 meter is noodzakelijk en ook de buren mogen geen hinder ondervinden. Wanneer dit in orde is, bezorgt de stad je een vergunning voor het plaatsen van een gevelplant en bijhorend plantvak. Medewerkers van Openbaar Domein komen het plantvak maken.

“Bij het aanmaken van het plantvak geven onze medewerkers uitleg over welke gevelplanten je kunt kiezen en welke goed groeien. Het is de bedoeling dat de bewoners zelf de gevelplant voorzien, aanplanten en onderhouden. Vele inwoners kiezen ervoor een blauwe regen of jasmijn aan te planten. Op die manier fleuren we samen de straten op!,” aldus Mercedes Van Volcem.

Mensen houden van groen

De acties om Brugge groener te maken lonen volgens de schepen: “De cijfers tonen overduidelijk aan dat Bruggelingen zich graag inzetten voor meer groen in het straatbeeld. Ook ik plantte reeds een gevelplant bij mij thuis, dat was de 300ste. We vieren nu de 500ste gevelplant, maar zetten terzelfdertijd onze oproep nog eens kracht bij. Hoe meer gevelplanten in Brugge, hoe liever!”

De stand van zaken inzake gevelplanten in Brugger: Centrum (337), Noord (30), Oost (118) en West (35à. Alles samen 520 gevelplanten.