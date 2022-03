Al 50 gezinnen bereid om vluchtelingen op te vangen in Ardooie

Er is een ongekende solidariteit ontstaan voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Inwoners kunnen zich laten registeren om vluchtelingen op te nemen en als gastgezin te fungeren. Reeds vijftig Ardooise gezinnen hebben dit gedaan.

Een eerste gezin uit Oekraïne is al tijdelijk gehuisvest in een Ardoois gezin. Volgens Tobias Callewaert van de infodienst organiseert de gemeente geen collectieve opvang maar doet men beroep op het particulier initiatief.

Wel kan al wie een laptop of een tablet op overschot heeft, die komen afgeven in het Hofland bij de cultuurdienst. “We zullen deze dan ter beschikking stellen van de vluchtelingen zodat ze contact met hun familie in Oekraïne kunnen houden” aldus coördinator Tobias Callewaert.

Ondertussen is er ook vanuit het bedrijfsleven solidariteit op gang gekomen. Vanuit d’Arta vertrok een lading diepvriesgroenten naar de vluchtelingen aan de grens van Oekraïne.

(JM)