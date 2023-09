Al 30.000 bezoekers voor LEGO- tentoonstelling in het Zwin

Het Zwin Natuur Park verwelkomde op woensdag 13 september de 30.000ste bezoeker van de tentoonstelling ‘De geheimen van het Zwin… in LEGO-blokjes’, opgebouwd door Dirk Denoyelle en zijn team. Het park heeft overigens over het algemeen ook een succesvolle zomervakantie achter de rug, met 32.000 bezoekers in juli en augustus.

Inneke Maes en Tom Otte uit Antwerpen werden woensdag door parkdirecteur Ina De Wash en gedeputeerde voor milieu en natuur Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) in de bloemetjes gezet. Het koppel dat vanuit het vakantieadres in Wenduine het Zwin kwam bezoeken, kreeg gratis toegang tot het park en ontving ook een pakket met streekproducten. Ze zijn de dertigduizendste bezoekers van de tentoonstelling ‘De geheimen van het Zwin … in LEGO-blokjes’.

Deze in juni geopende tentoonstelling bestaat uit een dertigtal constructies uit LEGO die opgebouwd zijn door Dirk Denoyelle, ook bekend als stemimitator, en zijn team Amazings. Centraal in de tentoonstelling staan de unieke zwinbiotopen en hun typische bewoners. De makers verwerkten er hier en daar ook een knipoog in en verwezen naar actuele zaken zoals de opwarming van de aarde. De LEGO-tentoonstelling is nog te bezoeken tot en met 12 november.

Meer buitenlandse bezoekers

Zwin-directeur Ina De Wash toonde zich ook erg tevreden over de algemene bezoekerscijfers van het park. “We kunnen terugblikken op een succesvolle zomer. In de maanden juli en augustus brachten in totaal bijna 32.000 mensen een bezoek aan het natuurpark, gemiddeld zo’n 520 per dag”, stelt Ina De Wash. “Het gaat dan zowel om individuele bezoekers als families met kinderen of toeristen. Ongeveer 63 procent zijn gezinsbezoeken. Bovendien slagen we er ook in om bezoekers verder af aan te trekken. Het aantal buitenlandse bezoekers is de laatste jaren gestegen van 12 procent in 2019 tot dit jaar al meer dan 25 procent. De meeste buitenlandse bezoekers komen uit Nederland (9,74 procent), Duitsland (9,11), Frankrijk (2,84) en Luxemburg (1,76). Afgelopen zomer waren er ook bezoekers uit China, Kenia en Mexico.”

Nog interessant om mee te geven: op vrijdag 22 september om 19 uur is er in het Zwin Natuur Park de lezing ‘Denoyelles voor het klimaat’, waarbij Dirk Denoyelle samen met zijn dochter Yanaike een lezing over de klimaat geeft vanuit een positief perspectief.