Al 24 Oekraïense vluchtelingen in Hooglede

Ook de gemeente Hooglede toont zich solidair met de oorlog in Oekraïne. Momenteel worden er 24 vluchtelingen opgevangen op negen verschillende adressen.

Het gaat voornamelijk om privéopvang bij familie of vrienden. Vanuit de gemeente zelf zijn er twee plaatsen voorzien in de Sleedoorn in Sleihage en vier plaatsen in residentie Zevekote.

Zevekote

Twee van de vier bedden in Zevekote zijn momenteel bezet door Oekraïense vluchtelingen. Op 2 april organiseert de fietsbieb een inzamelactie waarbij u een fiets kan doneren voor een kind op de vlucht.