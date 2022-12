“Al 14 katten vonden via Kattencafé nieuwe thuis”

De BaristaCat, het zogenaamde kattencafé in de Louisastraat, doet het goed. In twee maanden tijd werden veertien poezen ondergebracht in een adoptiegezin. “En dat is meer dan het gemiddelde bij andere kattencafés”, duidt bezieler Xavier Troisi.

Op café gaan en daar de kans krijgen om een kat te adopteren: het kan sinds twee maanden in de Louisastraat in Oostende. De badstad gaat daarmee grootsteden als Luik, Namen, Brussel, Gent, Brugge en Kortrijk achterna. Achter kattencafé BartistaCat zit de vzw Fellini, een vzw die speciaal opgericht werd daarvoor onder impuls van horecaman Xavier Troisi.

Zwerfkatje Primus

“We speelden al even met het idee”, duidt Xavier, die café Crayon uitbaat in de Kadzand-Bonenstraat.

“In september 2019 leerde ik Primus kennen, een zwerfkatje dat mijn café telkens opzocht. Het hele plein kende hem ondertussen. Overdag trok hij het plein rond om ‘s avonds terug het café binnen te komen om tussen het volk te zijn. Uiteindelijk was de band tussen ons zo sterk dat ik ervoor geopteerd heb om hem te laten vaccineren en te laten chippen. Uiteindelijk kwamen veel mensen om Primus te zien en zo is eigenlijk het idee ontstaan.”

Xavier richtte een vzw op en zocht enkele vrijwilligers die aan de slag zouden gaan in het eerste kattencafé van de kust.

“We zijn heel dankbaar voor hun inzet, want zonder hen zou het niet lukken. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat heel veel katten gedumpt werden eens hun gezelschap niet meer nodig was. De asielen zitten dan ook overvol. De schreeuw naar hulp van de vele vzw’s die katjes opvangen is dan ook groot. Met het kattencafé bieden we een oplossing”, aldus Xavier.

Geen product

Sinds de opening vonden al veertien poezen een nieuw onderkomen bij een gezin.

“Mensen komen hier iets drinken en leren op die manier de verschillende dieren kennen”, legt Troisi uit. “We geven de poezen niet zomaar mee. Een poes is geen product. Mensen moet echt eerst gewoon worden aan de poes alvorens we het diertje laten adopteren. De meesten blijven hier een kleine twee weken. Alleen Tiger verblijft al een maand bij ons. Veertien poezen op twee maanden tijd is best wel veel, zeker als je weet dat het gemiddelde in andere kattencafés op ongeveer 75 per jaar ligt.”

Tot slot wil Xavier nog een dankwoordje richten aan de mensen die het kattencafé ondersteunen. “We krijgen nu en dan eten en kattenbakvulling geschonken en daar zijn we erg dankbaar voor. Ook de vrijwilligers staan hun fooi af aan de werking. Die kleine beetjes helpen ons echt vooruit. De hele opbrengst van het kattencafé komt immers de diertjes ten goede”, besluit de horecaman.

Op maandag 5 december is er in BaristaCat een brunch en op dinsdag 13 december is er een bingo. Inschrijven kan via het nummer 0485 70 98 01