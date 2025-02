“Al 10.000 leerlingen bereikt”: Rotary Tielt viert 20ste verjaardag ‘Rotary & Toekomst – Wetenschap & Techniek’

Rotary Club Tielt vierde de 20ste verjaardag van het project ‘Rotary & Toekomst – Wetenschap & Techniek’ met een netwerkevent in het VTI van Tielt. Met het project worden al sinds 2005 lagere scholen en bedrijven samen gebracht, om jongeren warm te maken voor wetenschap en techniek.

Het initiatief startte in 2005 met bedrijfsbezoeken voor drie klassen van basisschool ’t Nieuwland in Tielt, maar groeide uit tot een project waar er vandaag liefst 115 klassen, 110 bedrijven en 15 verschillende Rotaryclubs bij betrokken zijn.

“De technologische sector kampt al langer met een nijpend tekort aan technisch geschoolde professionals”, aldus Grégoire de Kemmeter en Bob Van Holder van Rotary Tielt. “De ruime Tieltse regio telt veel mooie bedrijven én een grote scholengemeenschap. Met Rotary brengen we die twee al 20 jaar met elkaar in contact.”

Positieve perceptie

“En daar varen zowel de bedrijven als de scholen wel bij. Zo bereikten we al meer dan 10.000 leerlingen en dragen we bij aan een positieve perceptie van STEM-richtingen. Bovendien helpen we de leerlingen van de derde graad hiermee ook bij het maken van een doordachte studiekeuze.”

Aan de nieuwe editie van ‘Rotary & Toekomst – Wetenschap & Techniek’ doen alle lagere scholen van de ruime Tieltse regio mee. Telkens zijn leerlingen van het vijfde leerjaar daarbij te gast bij een van de deelnemende bedrijven. Dat zijn Alfa Solutions, Ardo, Decoglas, Exolon Group, Injextru Plastics, Piano’s Maene, Metafox, Polet, Mitsubishi Special Materials, Sint-Andries Ziekenhuis, Vandaele Machinery, Vandekerckhove Groep en Vulkoprin. (SV)