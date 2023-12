Akabe Funk opent nieuw clubhuis met steun van Kiwanis: “Alles werd perfect op maat van onze leden voorzien”

Vorige week vond de officiële opening plaats van het nieuwe gebouw voor Akabe Funk, dat zich naast het Jeugdcentrum bevindt. Het stadsbestuur van Waregem, maar vooral serviceclub Kiwanis, investeerde een aanzienlijk bedrag in het project. De leiding en leden van de scouts voor jongeren met een beperking reageren alvast dolenthousiast op hun nieuwe thuis.

Begin 2021 werd – met mondmaskers op – de eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van het nieuwe clubhuis van Akabe Funk. Een jaar geleden nam de jeugdbeweging voor jongeren met een beperking haar intrek in het gebouw. “Onze oude lokalen waren niet aangepast, maar hier werd alles perfect op maat van onze leden voorzien”, zeggen groepsleidsters Helena en Tessa Libbrecht (20).

Individuele begeleiding

De scouts groeide de voorbije jaren enorm en telt nu zo’n 60 jongeren met een beperking, en 30 leiders. Dat is nodig, want sommige leden hebben behoefte aan individuele begeleiding. “Hier is alles op de benedenverdieping en de gang, deuren en toiletten zijn breed genoeg voor een rolstoel.”

“De veiligheid is top en we hebben zelfs een lokaal met een ziekenhuisbed om leden te verzorgen, want sommigen dragen een pamper. Bovendien hebben we nu ook voldoende ruimte om bij koud weer binnen te ravotten.”

550.000 euro

Het stadsbestuur stelde de grond aan het Jeugdeiland beschikbaar en steunde het bouwproject met 150.000 euro.

“Kinderen helpen, is een grote doelstelling van Kiwanis” – Harald Dumoulin

Serviceclub Kiwanis investeerde maar liefst 400.000 euro in het nieuwe gebouw. Het is het tweede grote project van de organisatie na het Kiwanis Huis in de Nieuwe Olm waar vijf personen met een beperking sinds 2007 zelfstandig wonen. “Onze steun werd voornamelijk verzameld door de Kiwanis Polo Picknick, die komende zomer trouwens op zondag 30 juni plaatsvindt”, zegt Harald Dumoulin. “Het is bijzonder leuk om dit clubhuis te kunnen realiseren en aan te passen aan de noden van Akabe.”

“We begonnen onze steun jaren geleden met potten en pannen”, zegt voorzitter Burt Eeckhout. “Kinderen helpen is een grote doelstelling van Kiwanis. De Akabe-leden kunnen hier naar hartenlust spelen, ravotten en plezier maken.”