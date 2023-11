Aisha (29) uit Maldegem wint 2.000 euro met wedstrijd ‘Alles of niets’ om te shoppen in Brugge

Het Brugs Handelscentrum (BHC) organiseerde eind juni en eind september opnieuw koopweekends met veel promoties en animatie om het shoppen in Brugge extra in de kijker te zetten.

“Dit jaar werkten we samen met TOP-radio. Dit radiostation richt op de doelgroep 20 – 45 jaar en heeft zo’n 100.000 luisteraars; vooral in Oost en West-Vlaanderen”, zegt BHC-voorzitter Dirk Vanhegen. “Een week lang konden de luisteraars meedingen via de wedstrijd ‘Alles of niets’ om een prijzenpakket van 2000 euro te winnen.”

Het was uiteindelijk Aisha Buysschaert (29) uit Maldegem, werkzaam bij woningbouwbedrijf Durabrik, die de bijzonder gulle waardebon in kledingzaak Brooklyn in ontvangst mocht nemen. Aisha koos niet alleen kledij, maar onder meer ook schoenen, chocolade en kerstcadeaus in een tiental deelnemende Brugse handelszaken.