Aimé (65) en Mia (67) sluiten bakkerij ‘t Stenen Oventje in Ingelmunster: “De stiel is veel veranderd, wij niet”

Op vrijdagavond 30 juni stopt de winkelbel voorgoed met rinkelen bij Aimé Dela Ruelle en Mia Neyrinck van bakkerij ‘t Stenen Oventje aan de Gentstraat in Ingelmunster. Het echtpaar gaat met pensioen en zal zich vanaf zaterdag 1 juli focussen op andere zaken in zijn leven.

In 1955 werd de zaak opgericht door wijlen André Neyrinck alias bakker Lot. In 1988 namen Mia en Aimé het roer in handen. Daarvoor werkte Mia ongeveer 16 jaar in een kledingwinkel in Roeselare. Toen ze Aimé uit Reet (bij Boom) leerde kennen, besloten ze de bakkerij van haar ouders over te nemen. Haar moeder Marie-Thérèse Vanhoutte stak zolang het mogelijk was een handje toe.

Twee jaar geleden begonnen ze de zaak al wat af te bouwen, de winkel was voortaan gesloten op maandag, dinsdag en woensdag. Daarvoor was maandag altijd hun sluitingsdag.

Vanaf zaterdag 1 juli blijft de voordeur van de winkel voorgoed dicht, want vanaf nu willen Aimé en Mia enkel nog genieten. Daarmee valt het doek over de vierde generatie bakkers bij de familie Neyrinck: Jules, Achiel, André en Mia.

Broodronde

“Ik heb het altijd graag gedaan en ik geef het toe: ik zal het wel missen. Maar de beste tijd is weg. In de tijd van mijn ouders waren alle producten weg op het einde van de dag, maar nu is dat wel eens anders. De mensen zijn ook zoveel gewoon. Er bestaan zoveel soorten broden en pistolets. Het is echt overroepen”, zucht Mia (67). Aimé (65) knikt en zegt: “De stiel is inderdaad veel veranderd, wij niet. De mensen zijn veeleisender geworden en ze leven anders. We hebben ook veel concurrentie. In onze gemeente hebben we vier supermarkten, die ook brood en pistolets verkopen. De coronacrisis hakte er eveneens zwaar in. Er veranderde zoveel. Het is genoeg geweest.”

“37 jaar lang bakten we brood. We zijn dankbaar dat we dat konden en mochten doen”

Aimé was nog de enige plaatselijke bakker die brood aan huis bestelde. “Na de pensionering van Filip Deboosere was ik inderdaad nog de enige die brood huis aan huis bezorgde. Ik reed nog enkele dagen per week rond. Ik was enkele uren onderweg en legde 70 kilometer af in Ingelmunster en de aanpalende gemeenten. Een babbeltje slaan met de mensen is altijd leuk. Ooit zagen we ons klantenbestand achteruitgaan door ouderdom en omdat mensen werden opgenomen in een zorgflat. Recent kwamen er wel jonge mensen bij. Het is zoals al gezegd allemaal zoveel veranderd. De tijd van toen bestaat niet meer.” Mia knikt en vult aan: “We maakten nog de gouden jaren mee. Wie graag een goede boterham at, kwam naar onze winkel. Mensen uit Brugge, De Panne, Nevele, Heestert… kwamen dan weer af voor onze bekende klaaskoeken of boterkoeken. Maar ons goede brood viel altijd in de smaak van onze klanten.”

Noorwegen

Voorlopig blijven Mia en Aimé, samen met hun jongste zoon Laurent, in de Gentstraat wonen. “Ik groeide hier op. Dit is onze eigendom. We moeten hier dus niet weg”, vertelt Mia. Hun oudste zoon Philippe is al het huis uit. “De toekomst zal wel raad brengen. In juli gaan we op reis naar Noorwegen. Normaal trekken we ieder jaar naar ons vaste stekje rond Perpignan in Frankrijk, maar nu kozen we eens voor een andere reisbestemming. Waarom? In 1985 kwam ik hier terecht door een kameraad uit Limburg. Hij trouwde met een meisje uit Meulebeke. We hielden contact, verloren elkaar niet meer uit het oog. Het is met dat koppel dat we samen naar Noorwegen gaan. En daarna? Misschien doe ik twee dagen per week nog een flexi-job. Gewoon om even bij de mensen te zijn. Ik rij graag met de auto rond’, zegt Aimé, waarna Mia besluit: “We hebben het 37 jaar graag gedaan. We zijn dankbaar dat we het konden doen en dat we dit beroep mochten uitoefenen.”