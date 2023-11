Aicha Vermeulen start met nieuw concept: “Honden (leren) trimmen”

Aicha Vermeulen (50) startte deze week met hondentrimsalon/academie Chez Tante Pluche in Ichtegem. De bedoeling is om – naast het traditionele trimwerk – een praktijkopleiding aan te bieden aan mensen die de ambitie hebben een eigen trimsalon te openen.

Aicha Vermeulen is afkomstig van Dendermonde, maar na tussenstops in onder andere Halle en Schorisse kwam ze nu in Ichtegem terecht waar ze een geschikt pand vond in de Ringlaan. “De laatste jaren heb ik alsmaar vaker gezegd dat ik graag dichter bij de zee wou wonen. Ichtegem is toch al een stap in die richting, nietwaar? Ik hoop natuurlijk dat ik hier een mooie klantenkring kan uitbouwen en dat de mensen ook zullen openstaan voor het concept dat ik aanbied”, vertelt ze.

Aicha heeft 15 jaar ervaring als hondentrimmer, baatte eerder de zaak Pluche&Co uit in Halle, en gaf tien jaar les in een opleiding voor hondentrimmers. Ze neemt deel aan trimwedstrijden over heel Europa, en in Engeland kwam ze in contact met het concept van de Grooming Academy (hondentrimacademie). Daarbij worden enkel praktijklessen gegeven, op een ritme dat de kandidaat-trimmer het beste past. Samen met Laboratoires Diamex, een Waalse producent van dierverzorgingsproducten, wil ‘Tante Pluche’ zoals ze door haar vaste klanten genoemd wordt proberen dit concept ook in België van de grond te krijgen.

Praktijkgericht

“Omdat de lessen zuiver praktijkgericht zijn, bereik je veel gemakkelijker mensen die wel de vaardigheid van het trimmen onder de knie willen krijgen maar het niet zien zitten om stapels theorie door te nemen. Ik bied verschillende programma’s aan die in de eerste plaats gericht zijn op mensen die zelf de ambitie hebben om een trimsalon te openen. Daarnaast zal ik ook regelmatig workshops organiseren”, besluit ze. Uiteraard kan je bij Aicha ook terecht voor een gewone was- en/of trimbeurt voor je viervoeter.

Chez Tante Pluche, Ringlaan 53A in Ichtegem, 0473 29 33 09, https://diamexacademie.be. (Emmy Dens)