Agnes Strobol viert honderdste verjaardag in bijzijn van familie en vrienden

Agnes Strobol vierde haar honderdste verjaardag in gezelschap van haar familie en vrienden. Provincieraadslid Hilde Decleer feliciteerde haar en schonk haar een tinnen school met inscriptie. Burgemeester Dirk De fauw bracht de gelukwensen over van het Koningspaar en de stad Brugge.

Agnes moest al op jongere leeftijd thuisblijven in Maldegem en meezorgen in het huishouden. Ze was zeventien jaar toen de oorlog uitbrak. Op haar oude dag ging ze samenwonen met haar twee zussen.

Niettegenstaande ze een tengere vrouw is, is ze nooit veel ziek geweest en was ze altijd zeer gedienstig en zeer geïnteresseerd in alles wat er gebeurt in de wereld. Ze is nog steeds een zeer welgezind persoon en verblijft momenteel in WZC Het Berkenhof.

