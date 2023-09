Agnes Longueville rondt de kaap van 100

Damme heeft er een eeuweling bij. Op maandag 4 september vierde Agnes Longueville uit Sijsele haar honderdste verjaardag in lokaal dienstencentrum De Brouwerij bij woonzorgcentrum De Stek.

Het was behoorlijk druk in het lokaal dienstencentrum De Brouwerij in Sijsele maandagnamiddag. Er kwamen een vijftigtal mensen, familie en vrienden, opdagen voor de honderdste verjaardag van Agnes Longueville. Agnes is geboren en getogen in Sijsele, waar ze opgroeide op een landbouwbedrijf langs de Antwerpse Heirweg. Ze bleef, tot haar opname in het woonzorgcentrum acht maanden geleden, de hele tijd op de boerderij wonen, huwde nooit en kreeg ook geen kinderen. Ook haar tien jaar jongere zus Cécile huwde nooit en woont nu nog altijd op de hoeve. En daar blijft het niet bij: ook hun broer Jozef bleef vrijgezel en bleef op de boerderij tot zijn overlijden vijf jaar terug.

Op zichzelf

“Toen Agnes ongelukkig ten val kwam, was ze niet meer mobiel en moest ze opgenomen worden in het woonzorgcentrum”, vertelt Marinette De Metsenaere, een goede vriendin van de familie die samen met haar echtgenoot veel zorg en begeleiding biedt aan Agnes en zus Cécile. “We leerden de familie kennen doordat we indertijd een bedrijf runden dat er onder meer veevoeders leverde. En zo zijn we altijd in contact gebleven. Mijn echtgenoot zorgt er ook voor dat de hoeve en omliggende grond, waar geen landbouwactiviteit meer is, toch wat netjes blijft, door onder meer het onkruid te wieden en het gras te maaien. De jongere zus Cécile zorgde lange tijd voor Agnes, maar door haar val is dat dus moeilijker geworden.” Sinds de opname van haar zus Agnes in het woonzorgcentrum komt Cécile minstens twee keer in de week op bezoek, gebracht door goede vriendin Marinette. De beide zussen waren altijd al eerder op zichzelf, maar proberen toch goed mee te zijn met alles wat er gaande is in Sijsele en omstreken. Namens het stadsbestuur kwamen burgemeester Joachim Coens en schepen Filip Babylon langs om de honderdjarige te feliciteren en een geschenk te overhandigen. Ze maakten ook de gelukwensen en een aandenken namens het koningshuis over. (PDV)