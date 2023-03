Agnes en Leona van bakkerij De Ruiter op stap met wielericoon Roger De Vlaeminck

Agnes Lefere (95) woont in woonzorgcentrum Westerlinde, maar was in haar actieve carrière de bakkersvrouw van bakkerij De Ruiter. Ze bleef er tot twaalf jaar na de overname van de bakkerij een handje toesteken. Niemand minder dan wielerkampioen Roger De Vlaeminck nam haar dinsdagnamiddag mee op fietstocht naar haar vroegere bakkerij.

De zussen Agnes (95) en Leona Lefere (91) verblijven samen in woonzorgcentrum Westerlinde in de Westlaan. Agnes woont er al vier jaar en Leona nog maar twee maanden. Agnes en Leona zijn onlosmakelijk verbonden met de bakkerij op De Ruiter. Georges Lefere en Maria Margodt zijn in 1925 gestart met de bakkerij en dochter Agnes en haar echtgenoot Maurice Buyse namen die kort na WO II over. Agnes en Maurice lieten op hun beurt de bakkerij op 2 april 1991 over aan Claude Muylle en Heidi Foulon, bakkerij die tot vandaag bekendheid geniet voor klaaskoeken, bruin brood, pistolets en boterkoeken.

“De bakkersoven is trouwens nog steeds de oorspronkelijke oven en dat zorgt mee voor de heerlijke smaak van onze producten”, vertelt bakker Claude. “Dat en natuurlijk ook de recepten van Maurice die mij alles heeft geleerd bij de overname in 1991. Maurice heeft trouwens nog vijf jaar meegewerkt en zijn echtgenote Agnes zelfs nog twaalf jaar.”

Oproep naar vrijwilligers

“Agnes is niet meer zo helder, maar ze praat toch nu en dan nog over de bakkerij”, glimlacht Mieke Leterme, woon- en leefcoach en vrijwilligerscoördinator van wzc Westerlinde. “Daarom vonden wij het een goed idee om met Agnes en Leona eens tot aan de bakkerij te fietsen op een duofiets en een ‘rolstoelfiets’. En niemand minder dan wielerlegende Roger De Vlaeminck was bereid om Agnes te voeren. Meteen doen we een oproep om vrijwilligers te rekruteren die onze minder mobiele bewoners met onze speciale fietsen een fietstochtje kunnen aanbieden.” (PS)