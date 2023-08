Agnes Courtens mag 100 kaarsjes uitblazen

Op dinsdag 22 augustus mocht Agnes Courtens haar 100ste verjaardag vieren. Schepenen Claeys en Spincemaille trokken naar WZC Sint-Amand om Agnes tijdens het aperitief te feliciteren. Agnes werd geboren in de Harelbeekstraat in Zwevegem en had nog twee zussen die op jongere leeftijd overleden. Na een tijdje verhuisde ze samen met haar ouders Leopold en Zulma naar Otegem. Haar lagere school volgde ze in het internaat in Sint-Denijs. Toen de oorlog uitbrak bleef ze thuis. Beroepshalve ging ze aan de slag als boekhoudster bij Bekaert Textiles, eerst in Vichte en daarna in Moen. De laatste jaren van haar loopbaan was ze actief in de hoofdvestiging in Waregem.

Samen met haar man Leopold Tack heeft ze één dochter: Rita. Pieter en Koen zijn de kleinkinderen en Merel en Margot de twee achterkleinkinderen. De honderdjarige ging vroeger ook graag op reis. Lourdes, Italië en dichter bij huis, de Ardennen, waren haar favoriete bestemmingen. Agnes is nog steeds in goede gezondheid en verblijft in WZC Sint-Amand in Zwevegem. (GJZ/foto GJZ)