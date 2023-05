Agentschap Opgroeien heft vergunning van kinderopvangen in Oostkamp en Marke op

Het agentschap Opgroeien heft de vergunning van twee kinderopvanglocaties in het West-Vlaamse Oostkamp op. De twee locaties, voor 50 en 18 plaatsen van dezelfde organisator, hebben daardoor vanaf maandag 5 juni geen vergunning meer. Voorts besliste Opgroeien de vergunning van een gezinsopvang in Marke (West-Vlaanderen) met acht plaatsen wegens dringende noodzakelijkheid te schorsen vanaf 1 mei tot en met 1 augustus. Dat is dinsdag van het agentschap vernomen.

Voor kinderopvang De Zeven Dwergjes (50 plaatsen) en kinderopvang Sneeuwwitje (18 plaatsen) uit Oostkamp besliste Opgroeien op 19 december vorig jaar de vergunning op te heffen vanaf 19 januari 2023. De organisator tekende bezwaar aan tegen die beslissing. Dat bezwaar was ontvankelijk, zodat de opvang voorlopig open kon blijven. De adviescommissie voor voorzieningen van Welzijn vindt het bezwaar van de organisator ongegrond. Daarom bevestigde Opgroeien op 28 april de beslissing van 19 december 2022. Vanaf 5 juni hebben beide locaties geen vergunning meer.

De vergunning van gezinsopvang Mamalief in Marke (8 plaatsen) werd op 27 april door Opgroeien uit voorzorg geschorst wegens dringende noodzakelijkheid, vanaf 1 mei tot en met 1 augustus 2023. Het agentschap bevestigt hiermee de schorsing van de kinderopvanglocatie die ook al (tijdelijk) op non-actief werd gezet door organisator vzw i-mens.