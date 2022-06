Agentschap Onroerend Erfgoed vindt resten van 15de-eeuws Bourgondisch vrachtschip op werf in Oostende

Op een bouwwerf in de Torhoutsesteenweg in Oostende heeft het agentschap Onroerend Erfgoed resten van een vijftiende-eeuws Bourgondisch vrachtschip gevonden. Een unieke archeologische vondst, want van dergelijk type schepen is zeer weinig bewaard gebleven. Gemeenteraadslid Vanessa Vens (Vooruit) kwam in januari al met het nieuws op de proppen.

Ligt er een vikingschip onder een werf in de Torhoutsesteenweg 113 in Oostende? Het was Vooruit-gemeenteraadslid Vanessa Vens die begin dit jaar het nieuws naar buiten bracht. “Net zoals bij de werf aan de Zilverlaan geldt de regel dat als men iets vindt, dit op waarde geschat wordt en het Agentschap Onroerend Erfgoed dit opvolgt. De stad zal nu geen extra acties ondernemen”, reageerde schepen Kurt Claeys (Open VLD), bevoegd voor onroerend erfgoed, destijds op het nieuws.

Het archeologisch onderzoek van het agentschap Onroerend Erfgoed levert nu een en ander op. Eerder archeologisch onderzoek toonde aan dat er mogelijk restanten van een scheepswrak op ongeveer 8 meter diepte zouden kunnen liggen. Daarom nam het agentschap Onroerend erfgoed grondstalen op 7 tot 9 meter diepte. En met succes: er werden houtresten gevonden die in het labo werden onderzocht. Ook bijkomende bodemstalen werden verder onderzocht.

Unieke restanten

En de bevindingen zijn spectaculair: het blijken belangrijke houten elementen te zijn afkomstig van een vijftiende-eeuws Bourgondisch vrachtschip. Geen zogenaamde Kogge of Hanzeschip, maar wel de Vlaamse tegenhanger. Dit was wellicht een groot schip want de plankresten zijn ongeveer 8 cm dik. Van dergelijk type schepen is heel weinig bewaard gebleven. Een erg interessante en unieke vondst waar de archeologen bijzonder opgetogen mee zijn.

De vondsten worden nu veilig gesteld. © a-FRO

“Het was niet duidelijk of er al dan niet resten aanwezig waren. Daarom is steeds heel voorzichtig omgegaan met de werken. De samenwerking tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en de bouwheer verliep sinds de start zeer intensief en vlot. De vondsten worden nu veilig gesteld”, aldus schepen Kurt Claeys.

Bewaring in situ

Deze restanten worden wellicht niet opgegraven maar ‘in situ’ bewaard. Het is technisch immers een hele uitdaging om op dergelijke diepte te gaan opgraven. Het funderingsplan van de bouwheer is ondertussen gewijzigd zodat de locatie waar het scheepswrak zich bevindt, zoveel mogelijk wordt ontweken.

“Behoud ter plekke of ‘in situ’ heeft altijd de voorkeur voor archeologische vondsten. Het spreekt voor zich dat op deze manier ook de kosten voor een opgraving uitgespaard kunnen worden”, reageert Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed. “Je moet uiteraard wel de nodige maatregelen treffen om de archeologische vondsten zo goed mogelijk in stand te houden. Het is goed dat de bouwheer het funderingsplan heeft gewijzigd.”