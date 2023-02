Agentschap Maritieme Dienstverlening is duidelijk: “Licht vuurtoren Lange Nelle zal zo snel mogelijk op volle kracht schijnen”

Het licht van Lange Nelle schijnt voorlopig iets minder fel. Dat heeft alles te maken met de vervanging van een halogeenlamp door een ledlamp en niets met de heisa van vorige week rond de vuurtoren. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) wil de lamp zo snel mogelijk weer op volle sterkte laten schijnen.

“Binnen MDK loopt sinds enkele jaren een project om de lichten in de drie actieve vuurtorens aan onze kust (Oostende, Nieuwpoort en Blankenberge) te herstellen, te moderniseren en vooral veel duurzamer te maken. Zo is in mei vorig jaar eerst een onderdeel van de lens van de vuurtoren in Oostende grondig hersteld. Sommige van de glazen lenspanelen waren in de loop der jaren beschadigd. Ook die vuurtorenlens is, net als de vuurtoren zelf, beschermd maritiem erfgoed”, vertelt Peter Van Camp, woordvoerder van MDK.

Minder verbruik

“De volgende stap was het vervangen van de bestaande halogeenlamp van 2000 W door veel duurzamere ledverlichting. Een veel groenere oplossing, en een flinke besparing. De huidige ledlamp verbruikt ongeveer 90 procent minder elektriciteit. Ook op het vlak van onderhoud is ledverlichting duurzamer. Maar eenvoudig is dat vervangen niet. De drie vuurtorens en een deel van hun installaties zijn beschermd. Bovendien hebben ze elk een heel eigen technische uitrusting, die op een andere manier moet worden aangepast. Het is niet zomaar het vervangen van een lamp.”

Slechts 75 procent van lichtsterkte

“In Nieuwpoort en Blankenberge is de vervanging van de lamp uiteindelijk probleemloos gegaan. In Oostende bleek het wat moeilijker. Daar is de lamp op 23 januari vervangen. Ondanks een goede voorbereiding blijkt de nieuwe ledverlichting voorlopig alleen op 75 procent van de lichtsterkte van vroeger te werken. Met de aannemer en de Finse leverancier wordt momenteel volop gezocht naar een oplossing om de lichtsterkte zo snel mogelijk opnieuw tot 100 procent te brengen. De vuurtoren van Oostende blijft ondertussen functioneren en richting de scheepvaart zijn drie lichtflitsen – de code voor de O van Oostende – uitsturen. Alleen is het bereik tijdelijk wat verminderd, dit zonder risico’s op gevaarlijke situaties omdat het lichtbereik voldoende ver is. MDK doet er alles aan om snel de intensiteit van het licht te herstellen naar de toestand van voor 23 januari.

Vorige week was er nog heel wat heisa over een proefproject waarbij een vijfde van het vuurtorenlicht werd afgeplakt met een lichtwerende folie omdat het licht enkele appartementen op de Oosteroever te veel hinderde. Na heel wat protest op sociale media en een petitie besloot Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) om de folie zo snel mogelijk weer te verwijderen. Maar de verminderde lichtsterkte heeft daar dus niets mee te maken.