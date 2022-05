Agent onderbreekt reclamestunt op rondpunt ‘t Hoge: “Ge hebt toch een onderbroek aan he? – A ja joak!”

Uitbater Nicolas Depoorter van de winkel Pat-Nutrition in Spiere-Helkijn heeft een kleine reclamestunt uitgehaald op het rondpunt op de Doornikserijksweg, op ‘t Hoge in Kortrijk. Schaars gekleed en met slechts een kartonnen bordje met het opschrift ‘will flex for protein’ voor zijn (bedekte) edele delen trok Nicolas zelfs even de aandacht van een politie-agent op de moto. Het filmpje op TikTok haalde ondertussen al meer dan 62.000 views.

Pat-Nutrition is een Vitamine- en supplementenwinkel in Spiere-Helkijn op IJzeren Bareel, uitgebaat door Patrick Lippens (40) uit Sint-Denijs en Nicolas Depoorter (29) uit Beveren-leie. Het duo kijkt niet op een reclamestunt meer of minder, dat bewijzen het grote aantal gefilmde fratsen die de twee al op hun sociale media deelden.

© Instagram/Pat-Nutrition

Bij hun laatste actie bezette Nicolas Depoorter het rondpunt op de Doorniksesteenweg op ‘t Hoge in Kortrijk. Enkel in onderbroek en met een kartonnen bord met het opschrift ‘will flex for protein’ trok hij niet alleen de aandacht van enthousiast claxonnerende chauffeurs, ook een politieagent op de moto had de man snel in de mot.

Na een korte conversatie (“Ge hebt toch een onderbroek aan he? – A ja, jaok!”) mocht Nicolas zijn reclamestunt gewoon verderzetten. “Ik heb sjanse gehad”, zegt Nicolas Depoorter met een knipoog. “We hebben al een aantal stunts uitgehaald om nieuwe smaken te promoten, deze was om de winkel te promoten, en omdat we binnenkort proteïnerepen op de markt brengen.”

© Instagram/Pat-Nutrition

Terwijl het filmpje op TikTok al meer dan 60.000 views haalde, denken Nicolas en Patrick al aan nieuwe stunts. “We plannen om met een open Cabrio Range Rover, met daarin enkele babes en wijzelf, door een carwash te rijden. We staan deze zomer ook op Kamping Kitsch met het allereerste ‘mosselbeach’: een open-air gym met fitnesstoestellen en animatie”, aldus Nicolas.

Elfje in knalrode Ferrari

De mannen van Pat-Nutrition: Patrick Lippens en Nicolas Depoorter. © Instagram/Pat-Nutrition

Begin april nog breidde de winkel zijn aanbod proteïnewater uit met de smaak ‘forest fruit’. Om dat in de aandacht te brengen, reed het duo in een Mercedes-Benz G klasse deels over een Peugeot en Suzuki. De actie kaderde ook in de promotie van de GR8 car show in Kortrijk Xpo.

Ook hun eerste stunt mocht gezien worden. Met Kerstmis werd hun nieuw proteïnewater met perzik- en ananassmaak in de kijker gezet met een ritje in een knalrode Ferrari en met een kerstboom op het dak. Patrick was er verkleed als kerstman, Nicolas had zich tot kerstelfje omgetoverd.

Het ludieke filmpje kun je bekijken op de instagram-pagina van Pat-Nutrion.