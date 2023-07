Afwerking nieuwe deelfase van Kuurnse centrumvernieuwing gevierd met een drink en hapjes van de lokale frituur

Vrijdagavond vond op het voorplein van het Kuurnse gemeentehuis een ontmoetings- en bedankingsmoment plaats voor de bewoners van de werfzone van het marktplein.

Een 70-tal bewoners woonden het ontmoetings- en bedankingsmoment bij. “Na elke deelfase van de centrumvernieuwing voorzien we dergelijk ontmoetings- en bedankingsmoment moment voor de bewoners van de werfzone.”, vertelt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, Annelies Vandenbussche.

“Op die manier willen we met hen het (bijna) einde vieren van de hinder en klinken we op de nieuwe realisatie. Dergelijke momenten organiseerden we ook al voor de bewoners van de Vlaskouter, De Tramstatie, de Generaal Eisenhowerstraat en de Kerkstraat. Deze avond zijn dus de bewoners en handelaars van het Marktplein aan de beurt. We organiseren een drink die vergezeld gaat met hapjes van de lokale frituur. Nu ook dit stukje van de centrumvernieuwing beëindigd is komt het einde alweer een beetje dichterbij.” De officiële opening van de pleinen in het kader van de centrumvernieuwing vindt op 16 september plaats met onder meer een DJ – Set van Regi, meteen ook het hoogtepunt van het 900 jarig-bestaan van Kuurne.

BRU