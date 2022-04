Afvallen met ‘Fit by Alexe’

Wie wil afvallen op een sportieve manier kan voortaan terecht bij Alexandra Latruwe. Deze 36-jarige lerares aan het Ieperse Lyceum geeft sinds kort sportlessen in de lokalen van tennisclub Come Back in Langemark.

“Ik ben vroeger zelf altijd heel sportief geweest”, vertelt Alexandra. “Maar na mijn studententijd kwamen er een aantal kilootjes bij. En na mijn huwelijk heb ik in vier jaar tijd drie kindjes op de wereld gezet, wat ook voor extra gewicht zorgde. Ik voelde me niet meer goed in mijn vel. Na talloze diëten gingen de extra kilo’s er in een mum van tijd wel af, maar ze kwamen er ook telkens weer bij.”

En daar wilde Alexandra verandering in brengen. Nadat ze zelf succesvol kon afvallen, wil ze daar nu ook anderen bij helpen. “Ik heb ondertussen mijn opleiding als personal coach afgerond. Ik ben zelfstandig begonnen met Fit by Alexe en vind het geweldig om anderen op weg te helpen naar de beste versie van zichzelf. Ik weet uit ervaring hoe het is om geen fut te hebben en hoe moeilijk het is om uit dat dal te geraken. Dat helpt enorm in het begeleiden en motiveren van mijn deelnemers. We hebben samen met andere coaches ook een community waar de leden gratis online verschillende lessen kunnen volgen, waarin ze kookdemo’s krijgen en we ze elke maand uitdagen voor een sportchallenge. Elke dinsdag kunnen mensen een online conceptshare volgen waarin alles uitgelegd wordt en iedere maand geef ik, samen met mijn tenniscoach Alexander, een demo waar mensen een gratis bodyscan kunnen laten nemen.”

Toekomstplannen

“Indoor werken we in groepen van tien personen en outdoor kunnen er na Pasen meer mensen deelnemen. Het wordt elke woensdagavond twee uurtjes goed zweten en onze spieren trainen. Eerst een uurtje voor mensen die niet gewoon zijn om te sporten of al wat ouder worden, daarna een uurtje voor de gevorderden. Ik ben blij met de vele enthousiaste reacties en de mooie resultaten. Ik heb nog wel wat plannen voor de toekomst, maar stap per stap. Mijn eerste doel is dat zoveel mogelijk mensen zich even goed in hun vel mogen voelen zoals ik me nu voel.” (RB)

Alle info is te vinden op www.fitbyalexe.com en op de Facebook- en Instagrampagina’s ‘Fit by Alexe’.