Afvalcontainers Ruzettelaan in Blankenberge tot eind juni buiten dienst

De ondergrondse afvalcontainers, op de hoek van de A. Ruzettelaan en de Rogierlaan in Blankenberge, zijn tot eind juni buiten dienst.

Tegen dan komen er op die locatie, en ook aan de Astridlaan vernieuwde ondergrondse afvalcontainers. Ook de glascontainer op de hoek van de A. Ruzettelaan en de Rogierlaan wordt tijdelijk weggenomen.

Buurtbewoners kunnen hun afval ondertussen aanbieden via de gewone huis-aan-huisinzamelingen. De data vind je op de afvalkalender. Je kan je afval ook kwijt in de ondergrondse afvalcontainers in de Waterkasteelstraat.

Meer info bij de dienst openbaar domein: openbaardomein@blankenberge.be of 050 63 67 30.