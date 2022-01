Afval voortaan in ondergrondse containers

Na een testperiode vorig jaar heeft het lokaal bestuur van De Panne definitief beslist om de volgende stap in het verhaal ‘De Panne Proper!’ te realiseren en te investeren in een 60-tal ondergrondse afvalcontainers, zowel voor restafval als voor glas, PMD en papier en karton.

Schepen Wim Janssens licht toe: “Deze ondergrondse containers hebben heel wat voordelen. Het is een makkelijk systeem en je kunt er 24 uur op 24 met afval terecht. De ondergrondse containers voor restafval wegen heel precies zodat je een exact bedrag voor je afval betaalt, een voordeel in vergelijking met de klassieke ophaalrondes. Positief voor de inwoners, maar ook voor onze tweedeverblijvers en toeristen die als ze naar huis gaan hun afval netjes ondergronds kunnen deponeren. Gedaan met meeuwen die het straatbeeld verstoren met opengescheurde vuilniszakken! We onderscheiden drie doelgroepen: inwoners, tweedeverblijvers en toeristen, en bedrijven.”

“Wat glas betreft, verandert er eigenlijk niks. Zowel de glasbollen als het recyclagepark, maar ook de nieuwe ondergrondse containers blijven voor iedereen gratis. Hetzelfde geldt voor papier en karton. Voor het ophalen van PMD aan huis is de kostprijs van zakken 0,15 euro, met deze zakken kan je ook nog altijd terecht in het recyclagepark. We stimuleren iedereen dus om gebruik te maken van de nieuwe ondergrondse containers die gratis zijn.”

“Voor restafval is het verhaal iets complexer. Als iedereen op een efficiënte manier zijn PMD- en GFT-afval sorteert, dan is er sowieso al minder restafval. Het is de bedoeling om een eerlijke tarifering toe te passen volgens de methode waarop restafval wordt verzameld, maar een tweedeverblijver moet op elk moment zijn restafval kwijt kunnen.”

“Inwoners en tweedeverblijvers zullen nog altijd plastiek zakken kunnen gebruiken, maar die kosten voortaan 1 euro voor een zak van 40 liter, wat nog altijd een concurrentiële prijs is in vergelijking met onze buurgemeentes. Voor diftarcontainers is er voortaan geen aanbiedingskost meer, maar dan bedraagt de prijs 0,15 euro/kg. De kostprijs voor restafval in ondergrondse containers bedraagt 0,12 euro/kg.”

Niet voor bedrijven

“Voor verblijfstoeristen worden de mogelijkheden voor restafval deponeren in ondergrondse containers nog onderzocht, maar we opteren voor een systeem met prepaidkaarten of een app. Voor bedrijven bestond de diftarcontainer niet, nu schakelen we over naar een container met gekleurd deksel in plaats van de vroegere zakken. Voor bedrijven zijn de ondergrondse restafvalcontainers niet van toepassing.”