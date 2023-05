Vzw De Weij uit Reningelst organiseert een afterworkdrink in de weide van boer Jos.

“Op vrijdag 26 mei begint een lang weekend en dat moet worden gevierd. We organiseren een afterworkdrink in de weide en iedereen is welkom”, zegt Marjolein Six, voorzitter van vzw de Weij. De vzw heeft als doel Reningelst leefbaar te houden voor de komende decennia.

Baubotanische constructie

“De afterworkdrink gaat door bij onze baubotanische constructie die werd gebouwd in het kader van Buurten op de Buiten van de Koning Boudewijnstichting. De constructie is momenteel in volle groei. Voor de verdere afwerking van deze samenplaats passen we ons aan aan het ritme van de natuur.”

De afterworkdrink gaat door op vrijdag 26 mei vanaf 17.30 uur voor een drankje en een babbel. De ingang is voor deze activiteit is via Disbos in Reningelst.