Aftellen naar koopjes op Vier Dolle Braderiedagen

Van donderdag 16 juni tot en met zondag 19 juni slaan Shoppen@Maldegem, het Comité voor Initiatief, de horeca en de gemeente de handen in elkaar voor Vier Dolle Braderiedagen. “Het moment om koopjes te doen”, klinkt het enthousiast.

Na twee geannuleerde edities wegens corona vindt er dit jaar in Maldegem weer een volwaardige braderie plaats. “Tijdens onze 38ste editie valt er van alles te beleven voor jong en oud”, klinkt het bij de organisatoren. “Centraal staan de Vier Dolle Braderiedagen, waarbij de zaakvoerders van de deelnemende winkels hun beste beentje voorzetten en hun klanten in de watten leggen met tal van mooie acties. Het hoogtepunt van de braderie vindt plaats op zondagnamiddag 19 juni. Dan bouwen we in de afgesloten centrumstraten van Maldegem een compleet verkeersvrij braderiedorp, waar er tal van leuke activiteiten zullen plaatsvinden. Kinderen zullen er onder meer ponyritjes kunnen maken.”

Cubaanse salsaparty

Met het thema Cuba en salsa gaan de organisatoren dit jaar voor een swingende editie. “Op zondagnamiddag verwelkomen we het Belgian Street Soccer Team, dat een freestyle voetbalshow zal brengen. De band Mariachi Los Tarascos zorgt dan weer voor een echte zuiderse sfeer en cirusartiest Ulli Bispo tovert met zijn Ulli’s Tropical Summer Show gegarandeerd een glimlach op ieders gezicht. Verder geeft Honey Honey lokaal talent de kans om dj-sets te brengen en krijgen alle terrassen een zuiderse look. De gezellige centrumcafés en -restaurants zullen Cubaanse muziek draaien. Om het feest compleet te maken, plaatsen we op de markt ook een zomerse cocktailbar”, aldus de organisatie. (MIWI)