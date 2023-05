Aftellen naar het BK (6) met SZG en Mandel United

Er zijn steeds meer verenigingen die van het BK wielrennen op zondag 25 juni gebruik willen maken om hun kas wat te spijzen. Ook de organisatie van Spel zonder Grenzen en voetbalclub KFC Mandel United springen op de kar.

Op zaterdag 8 juli vindt de 20ste editie van Spel zonder Grenzen plaats op Wallemote. Vorig jaar werden al de jeugdteams geïntroduceerd, dit jaar maken ook de familieteams voor het eerst hun opwachting. “Dat maakt mogelijk dat ook jonge gastjes van 10 tot 15 jaar deelnemen. Per ploeg moeten er per proef minstens twee aan de start staan, uiteraard zijn ze begeleid door volwassenen. Maar door de jaren heen hebben we in de vrije momenten gezien dat die jongens of meisjes vaak sneller over de hindernissen geraken dan de volwassenen”, aldus medeorganisator Selim Bakhouche.

De inschrijvingen voor Spel zonder Grenzen zijn nog open. In aanloop daar naartoe zal de organisatie ook een stand uitbaten tijdens het BK wielrennen. “We staan net niet langs het parcours, maar wel op een ideale locatie. Vanop de parking van Verf & Co, waar we onze tenten mogen opslaan, is het maar 50 meter wandelen om de renners te zien passeren. Op een ideale plaats ook, want ze maken daar net de bocht van de Ambachtenstraat naar de Abelestraat.”

Samen met heel wat vrijwilligers zal het bestuurscomité van Spel zonder Grenzen ervoor zorgen dat het vele volk dat hopelijk komt opdagen geen honger en dorst hoeft te lijden. “Animatie voorzien we niet, voor het spektakel zullen de renners zelf wel zorgen. Eerst de dames en vervolgens de heren. Wij zullen op onze stand bier en frisdrank verkopen en ook hamburgers aanbieden. We houden het simpel, maar vooral ook gezellig.”

Meer info over Spel zonder grenzen op www.szg.be.

Picon bij Mandel United

Ook Mandel United laat de BK-trein niet zomaar passeren. Het lijkt wel of het peloton speciaal een ommetje maakt naar de Skyline Arena. Vanuit de Roeselaarsestraat rijden de renners niet direct door richting de Grote Markt, maar maken ze via de Ommegangstraat en Sint-Jorisstraat voor het voetbalstadion een bocht naar de Burgemeester Vandenbogaerdelaan om zo naar de Grote Markt te rijden. “We zullen onze kantine openen, maar ook aan het minivoetbalveldje voor het stadion en dus langs de Sint-Jorisstraat zullen we onze stand neerpoten. We serveren er allerlei dranken, maar ook picon. We starten immers al om 11 uur met de aperitief”, benadrukt Mario David. “Dit alles ten voordele van onze jeugd, we willen er een feestnamiddag van maken. We zullen ook zorgen voor muzikale ondersteuning. We steken ook onze barbecue aan, honger zul je niet moeten lijden als je op onze stand langskomt.” (WVS)