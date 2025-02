Aftellen naar Gent-Wevelgem begonnen, gemeente ook komende zes jaar aankomstplaats voor wielerklassieker? “Niks staat een verdere samenwerking in de weg”

Met de installatie van de aftelklok ter hoogte van het kasteel in de Vanackerestraat mag de wielerkoorts in de Wevelgem beginnen. Het is nog vier weken tot Gent-Wevelgem, en ondertussen lijkt het erop dat ook de komende zes jaar de West-Vlaamse wielerklassieker bij uitstek in Wevelgem zal aankomen.

Op zondag 30 maart is Gent-Wevelgem aan haar 87ste editie toe. Vorig jaar werd het voorjaar gedomineerd door Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Enkel in Gent-Wevelgem werd van der Poel afgetroefd door Mads Pedersen. Nu Tadej Pogacar aan de start verschijnt, wordt het alle hens aan dek voor het peloton om ook de Sloveense veelvraat te stoppen. Hoewel, wie ziet nu niet graag wereldkampioen Pogacar winnen in de Vanackerestraat?

Huwelijkspartner

Bij aanvang van de vorige legislatuur kwam vanuit de oppositie kritiek over het prijskaartje dat vasthangt aan het organiseren van de aankomst in Wevelgem. Het contract met Flanders Classics, waarbij de gemeente jaarlijks gedurende zes jaar 300.000 euro betaalde voor de aankomst, loopt nu af. Over hoeveel euro’s nu gepraat wordt, willen beide partijen nog niet zeggen. “De gesprekken met Flanders Classics verlopen zeer goed”, aldus burgemeester Seynhaeve. “Van onze kant is het zoals bij het afsluiten van een huwelijkscontract: we hebben de intentie om verder te doen met deze partner. Er ligt eigenlijk niks in de weg om die samenwerking verder te zetten, maar er is echter nog niets definitiefs. Het voorstel dat nu op tafel ligt, moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.”

“De koers leeft hier echt, dat merk je” – Nicolas Denys van Flanders Classics

Ook voor Flanders Classics lijkt de deal rond. “Gent-Wevelgem is, samen met de Ronde van Vlaanderen, de belangrijkste afspraak van het voorjaar”, zegt Nicolas Denys van Flanders Classics. “Wij hebben de intentie om de aankomst hier te behouden. De koers leeft hier echt, dat merk je. De verstandhouding is prima en er is een mooie samenwerking met de Wevelgemse vrijwilligers. Kortom, we voelen ons hier thuis.”

Flanders Fields

Op zondag 30 maart komen de dames elite iets na de heren aan. Het wordt uitkijken of Lotte Kopecky ploeggenote Lorena Wiebes kan opvolgen. En op zaterdag 29 maart komen sportieve wielerfanaten uit alle continenten naar Wevelgem om langs een prachtig parcours hun Gent-Wevelgem te rijden. Afhankelijk van de afstand die je kiest – 60, 80, 105, 125, 145 of 220 kilometer – rijd je langs de Moeren, de Plugstreets en de bergen van het Heuvelland. Alle ritten starten in Wevelgem, passeren onder de Menenpoort in Ieper en moeten – behalve de lus van 60 kilometer – de Kemmelberg over. Een ontdekkingstocht doorheen Zuid-West-Vlaanderen met passages langs vele monumenten In Flanders Fields.

Feest met reuzescherm

Op zondag 30 maart passeren de renners ook in deelgemeenten Moorsele en Gullegem. Daar staan reuzeschermen opgesteld, is er muziek, een gezellig terras en een kinderdorp. In Wevelgem staat al dit moois op het Guldenbergplein. Om 13 uur is er de koers voor de mini’s. De wedstrijd voor de loopfietsjes gaat door aan de finishlijn. Het optreden van Average Rob viel vorig jaar zo in de smaak dat de gemeente opnieuw zorgt voor een artiest die het feest kan laten losbarsten.

Ook de lokale horeca springt op de kar van Gent-Wevelgem. Cultuurcafé De Barriere maakt er op de parking van supermarkt Okay een groot feest van, met reuzescherm en muziek.