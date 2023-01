Afscheidnemende krak zet nieuw jaar in met pensioen

Johan Taffeiren uit de Gistelsesteenweg mocht zich vorig jaar de Krak van Oudenburg noemen. Samen met zijn echtgenote Gina Gillaert blikt hij tevreden terug op deze titel. “We kregen veel reacties op de overwinning. Mensen zeiden dat ze niet verrast waren dat Johan won en dat het ook verdiend was”, zegt Gina Gillaert, de vrouw van Johan, trots.

Het jaar 2022 eindigde voor Johan Taffeiren, Taffy voor de vrienden, met een speciale gebeurtenis. Hij ging namelijk met pensioen na een carrière van 36 jaar als beroepsmilitair, waarvan 30 jaar in de Basis Koksijde en zes jaar in Oudenburg, waar op het domein Schorreweide het ontvangststation voor high frequency communication van Defensie gevestigd is.

Drukke agenda

Het voorbije jaar stond op de agenda van Johan behoorlijk volgeboekt. “Samen met mijn compagnons de route blik ik graag terug op onze sponsortocht van 12 augustus voor Kom op tegen Kanker, Team Steve. We vertrokken aan de Franse kant van de Zwarteberg om de Westfrontlightroute af te stappen tot aan het monument van Koning Albert I in Nieuwpoort. De vreselijke hitte noopte ons om aan de IJzertoren in Diksmuide te stoppen, na 71 kilometer”, vertelt Johan. “Toch een heel mooie prestatie die 1.300 euro opbracht voor het goede doel”, vult echtgenote Gina aan.

“Op woensdag 31 augustus was ik zoals elk jaar vrijwilliger bij de Memorial Danny Jonckheere. Op 11 november hielpen we mee met het event Brothers in Arms in Zonnebeke. En in december was ik als Zwarte Piet het hulpje van Sinterklaas en rond de kerstperiode dat van de kerstman”, overloopt de Oudenburgse Krak zijn engagementen. “Als er ergens nog een gaatje vrij was, ging ik in onze buurt op pas als Mooimaker.”

Nacht van Vlaanderen

Met de start van een nieuw jaar heeft Taffy alweer nieuwe plannen. “Dit jaar komt er geen sponsortocht, maar wil ik de 100 kilometer van de Nacht van Vlaanderen stappen op 16 juni. Gina en ik maken plannen om in Engeland de Wall of Hadrianus, tussen Carlisle en Newcastle, af te stappen: een tocht van 105 kilometer die we in enkele dagen zullen doen. Onderweg willen we genieten van de mooie dorpjes die we tegenkomen”, besluit Johan Taffeiren tot slot. (LIN)