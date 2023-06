Afscheid van verongelukte Pieter Gevaert uit Oostende: “Een goedlachse kerel met een peperkoeken hartje”

Met een emotionele plechtigheid is woensdag in Oostende afscheid genomen van Pieter Gevaert. De 36-jarige Oostendenaar kwam eind vorige maand om het leven bij een zwaar verkeersongeval en laat familie en vrienden verweesd achter. “Pieter wou vooral goed zijn voor anderen. Hij stond zo positief in het leven.”

Alom bekend als een sympathieke kerel met het hart op de juiste plaats, een stralende lach en een positieve blik op het leven. Aan dat alles kwam op woensdagavond 31 mei een bruusk einde toen Pieter Goethals bij een verschrikkelijk verkeersongeval op de E40 samen met een vriend verongelukte.

Op de begrafenisplechtigheid, druk bijgewoond door familie en vrienden, klonken emotionele, maar warme woorden die maar al te goed beschreven wat Pieter voor velen betekende. “Wij spraken veel over onze toekomst samen”, getuigde zijn vriendin Kyara.

Gelukkig zijn

“Over trouwen en kindjes en hoe jammer het is dat het er nooit meer van zal komen. Hij kon me op sleeptouw nemen. Ik was nog nooit naar een festival geweest en vorig jaar nam hij me mee naar Tomorrowland. Zo heb ik met hem samen veel plaatsen en zaken voor het eerst beleefd, dingen die ik niet spontaan uit mezelf zou doen.”

“Pieter wou ik de eerste plaats dat ik gelukkig was. Wanneer hij terugkwam van een wandeling met ons hondje Wilfriedje, die ook aan het treuren is, bracht hij een pot ijs mee die we dan samen opaten. Of de ijskast plunderen om een aperitiefschotel in elkaar te knutselen: die kleine dingen die ik zo hard zal missen.”

Goedlachse topkerel

“Een goedlachse topkerel met een peperkoeken hartje die alles zou gedaan hebben voor mij, dat was Pieter. Een optimist ook, die me altijd kon motiveren om te profiteren van het leven. Een leven zonder jou kan ik me niet voorstellen, ik blijf hier in een leegte achter. Schatje, I love you en ik beloof je dat ik je fier zal maken”, zei een sterkte, maar zeer geëmotioneerde Kyara.

Naast Kyara kwamen ook de mama van Pieter en zijn broers getuigen hoe belangrijk Pieter in hun leven was. Zo sprak ook Pieters beste vriend Cédric over een vriendschap die al op hun tiende begon en altijd hecht bleef.