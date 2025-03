“Afscheid van plek waar ik heel mijn leven gewoond en gewerkt heb”: Tandarts Geert (64) trekt op pensioen met bruine kroeg voor goede doel

Tandarts Geert Vanhauwere uit de Stormestraat heeft zijn laatste patiënt aan de tand gevoeld. Na een mooie carrière van meer dan 40 jaar trekt hij de stekker uit zijn praktijk. De bijna 65-jarige Geert houdt van een feestje en neemt dan ook op gepaste wijze afscheid van zijn voormalige woonst en werkplaats, die op termijn tegen de grond gaat. Van donderdag tot en met zondag nodigt hij iedereen uit in zijn eigen bruine kroeg. “De opbrengst gaat naar enkele vertrouwde goede doelen”, vertelt hij.

Eind juni vorig jaar namen de peuters van de Stedelijke Basisschool Guido Gezelle afscheid van Hilde ‘Duracellkonijn’ Deweer. De populaire juf ging afgelopen zomer op pensioen. Nu is het de beurt aan haar echtgenoot Geert Vanhauwere. Geert was 42 jaar lang tandarts in zijn eigen praktijk aan het begin van de Stormestraat. “Dit was meer dan enkel mijn werkplek. Ik ben hier opgegroeid”, vertelt hij.

Zijn ouders bouwden de woonst in 1962. “Mijn pa was tandarts. Na mijn studies in 1983 ben ik hier meteen gestart. Toen mijn ouders wegtrokken kwam ik hier zelf weer wonen. Vijf jaar geleden zijn we verhuisd. In 2017 hebben we namelijk een overeenkomst getekend met projectontwikkelaar Eribo. Ik zei dat ik hier tot mijn 65ste zou blijven werken, nadien mochten ze hun plannen realiseren.”

Speciaal gevoel

Net zoals dat links en rechts het geval is, komt er een appartementencomplex. “Ik neem dus afscheid van mijn praktijk, maar vooral van het huis waarin zowel ik als onze kinderen zijn opgegroeid. Het is een plek met heel veel mooie herinneringen. Ondanks dat de datum al lang vaststond, deed het me wel iets. Ik droeg de laatste dagen een speciaal gevoel met me mee. Maar het zal pas echt raar aanvoelen wanneer het huis tegen de grond gaat.”

“Een keer niets doen mag nu ook”

Op woensdag 12 maart had Geert zijn laatste patiënt op bezoek. “Om 17 uur werkte ik mijn allerlaatste afspraak af. Dat was bijzonder. Toen ik nadien begon op te ruimen, stonden onze kinderen plots in de gang. Later kwamen ook enkele vrienden af. We hebben iets gedronken en het deed deugd om mijn pensioen samen te kunnen vieren.”

Bruine kroeg

Wie ook wil klinken op Geert zijn afscheid, of het goede doel wenst te steunen, is van donderdag tot en met zondag welkom in de Stormestraat 103. Geert’s vrienden van Verde Events toverden de praktijk en woonst om tot een persoonlijke bruine kroeg. “Iedereen is welkom voor een stuk taart met koffie, voor een biertje of een glas bubbels. We houden van feestjes en op deze manier nemen we gepast afscheid van het huis.”

De opbrengst van de vierdaagse pop-up gaat naar het Waregemse Ten Anker en Somival, zorginstelling Tordale uit Torhout en naar het project Hope for the Children van dokter Dalewyn. “Op maandag 24 maart word ik er officieel 65. Wie weet zit hier zondagavond nog veel volk en vier ik mijn verjaardagsfeestje, dat zou wel eens kunnen gebeuren”, knipoogt Geert.

Nadien is het tijd voor reizen, fietsen, wroeten in de groentetuin, op stap gaan met De Bende van de Stormestraat of de Biker Boys en genieten van de kinderen en zes kleinkinderen. “Wat trager, wat meer op het gemak. Een keer niets doen mag ook he. Maar de dagen zullen sneller gevuld geraken dan gedacht. Het is alleszins een mooie periode om met pensioen te gaan.”

Op donderdag 20 maart is iedereen welkom vanaf 14 uur. Op vrijdag en zaterdag openen Geert en Hilde de deuren om 17 uur, en op zondag al vanaf 11 uur.