Afscheid van de conciërges van het stadhuis

Bij de start van de jongste gemeenteraad brachten de raadsleden hulde aan Wouter Blomme en Nancy Vanhaecke. Wouter – zoon van voormalig stadssecretaris Werner Blomme – en Nancy Vanhaecke waren de huisbewaarders van het stadhuis, Huyse De Grote Sterre en het Sint-Janshospitaal. Het echtpaar ging in die functie van start in 1999. Daarbij stonden ze in voor het openen en sluiten van deze stadsgebouwen, voor het sleutelbeheer en het technisch toezicht. Ze woonden vlakbij het stadhuis in de Speystraat, maar verhuizen begin november naar Brugge. De conciërges gaven symbolisch de ‘gouden sleutel van het stadhuis’ terug aan burgemeester Joachim Coens. (PDV/foto PDV)