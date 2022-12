Afscheid van Brugse topsyndicalist François Hernou

In Brugge is op 21 december op 91-jarige leeftijd de bekende Bruggeling François Hernou overleden. Hij werd in Brugge geboren op 8 december 1932. Na zijn schooltijd ging hij aan de slag bij Blikslagerij Declerck in Brugge. Hij werkte eerst in de blikslagerij zelf en later werd hij er timmerman.

Veertig jaar lang was hij er hoofdafgevaardigde voor het ABVV Metaal. Hij kwam op voor zijn medearbeiders. Hij was met socialisme thuis opgevoed. Nog voor de Tweede Wereldoorlog liep hij mee in de 1 meistoet. Hij wou die stoet geen enkel jaar missen.

Verder was hij ook actief in de partij Vooruit waar hij trouw de vergaderingen van de kern Brugge Noord volgde. Daarnaast zette hij zich in voor tal van verenigingen waaronder de ABVV Senioren, de Seniorenadviesraad, het Feestcomité van Sint-Jozef en de vriendenkring van de Basisschool Pannebeke.

Trouwe socialist

Met zijn overlijden verliest Brugge een topsyndicalist en socialist die zijn partij altijd trouw gebleven is. Hij vierde dit jaar nog zijn briljanten huwelijksjubileum, hij was immers 65 jaar getrouwd. François laat een vrouw, twee dochters en drie kleinkinderen achter.

Het afscheid vond woensdag plaats in de aula van het Uitvaartcentrum Bleyaert aan de Moerkerkesteenweg in Sint-Kruis waar vier sprekers zijn inzet en werk voor de partij en de vakbond hebben geschetst. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan. (SR)