Afrikaanse vluchteling wint 250.000 euro met kraslot in de Spar in Zeebrugge

Een Afrikaanse vluchteling heeft in de Spar langs de Kustlaan in Zeebrugge voor vijf euro een kraslotje van de Nationale Loterij gekocht en maar liefst 250.000 euro gewonnen. Pastoor Fernand Maréchal en de Nationale loterij bevestigen het verhaal.

“Het is een brave jongen, maar hij is sedert vorige week spoorloos”, vertelt de Zeebrugse pastoor Fernand Marechal, die zich om het lot van de transmigranten bekommert. De jonge Afrikaanse transmigrant, die al enige tijd in Zeebrugge verblijft, in de hoop om in Engeland te geraken, kocht vorige week etenswaren én een kraslotje in de Spar van langs de Kustlaan, met Martine en Dirk als uitbaters.

Uitbetaling

Het was een winnend lot, want hij is 250.000 euro rijker! Joke Vermoere, woordvoerder van de Nationale Loterij, onderschrijft het verhaal : “Het is inderdaad zo dat iemand in die winkel een winnend kraslot kocht. Maar de winnaar heeft zich nog niet bij de Nationale Loterij aangemeld. Omdat het zo’n hoog bedrag is, moet hij naar ons hoofdkantoor in Brussel komen, waar onze IT-ers zullen nagaan of het geen vervalst kraslot is. Pas daarna wordt de som uitbetaald.”

“Wie de winnaar is, speelt geen rol. Met of zonder papieren. Daarover oordelen wij niet. Maar zo’n hoog bedrag betalen we nooit cash uit. Vanaf 100.000 euro wordt het overgeschreven op de bankrekening van de winnaar. Of uitbetaald via bankcheques.”

Mensenhandelaars

Martine en Dirk van de Spar in Zeebrugge wensen weinig kwijt: “We moeten ons nu onthouden van commentaar tot de illegale vluchteling veilig is teruggevonden. Bedankt voor uw begrip.”

Veiligheidshalve hebben ze het antwoordapparaat van hun winkel aangeschakeld.

Pastoor Fernand Maréchal zegt: “Ik hoop dat die jonge Afrikaan dat geld goed besteedt, ten voordele van zijn arm land. En dat hij niet opnieuw het slachtoffer wordt van mensenhandelaars, die hem die mooie som afhandig maken.”