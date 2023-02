Afrikaanse fietsherstellers op bezoek in Wevelgem

Eind maart ontvangt Wevelgem een delegatie Oegandese en Keniaanse fietsherstellers en –gidsen in het kader van het uitwisselingsproject ‘Wevelgem, de fiets en het zuiden’. Daarvoor is de gemeente nog op zoek naar gastgezinnen.

“Wevelgem is een fietsgemeente, via het project ‘Wevelgem, de fiets en het zuiden’ maakt onze gemeente zelf concreet werk van Noord- en Zuidwerking”, zegt schepen van Lokaal Mondiaal Beleid Bas Surmont (CD&V).

“Dit wordt gerealiseerd in een partnerschap met CooP-Uganda (Cycling out of Poverty). Die organisatie geeft via de fiets een opstap tot een beter leven aan drie specifieke doelgroepen in de regio. Ten eerste voor kinderen die op die manier de lange weg naar school makkelijker kunnen overbruggen, ten tweede aangepaste fietsen voor gezondheidswerkers waardoor zij meer en sneller patiënten kunnen bezoeken die veraf wonen. En fietsambulances waardoor zieken en zwangere vrouwen snel, goedkoop en comfortabel naar een gezondheidscentrum gebracht kunnen worden”, zegt schepen Surmont.

“Tenslotte kunnen fietsen een middel zijn voor ondernemers om via de fiets te besparen op transportkosten, en creëert dit project werkgelegenheid in de fietsindustrie. Binnen het project van CooP-Africa is er intussen ook een fietsatelier uitgebouwd waar lokale werknemers fietsen aan de man brengen of herstellen.”

Gastgezinnen

Na een bezoek van een Wevelgemse delegatie in 2020 krijgt het samenwerkingsverband nu ook in Wevelgem een gezicht. Van 20 tot 30 maart ontvangt Wevelgem negen gasten van CooP-Uganda die het spektakel rond Gent-Wevelgem van nabij meemaken, een bezoek brengen aan een fietshersteller en een mountainbiketocht maken.

De gemeente is nog op zoek naar gastgezinnen voor de bezoekers. Wie een bed kan en wil aanbieden kan zich melden via mondiaal@wevelgem.be.