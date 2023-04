Aflossing van de wacht bij Izegemse brandweer: Marc Reubens neemt postleiding over van Johan Dermaut

Tijdens een druk bijgewoonde receptie werd in zaal Meilief van het stadhuis postoverste Johan Dermaut (56) van de Izegemse brandweer uitgewuifd. Hij gaf op 1 april de fakkel door aan Marc Reubens (51) die meteen voor een drukke periode staat.

Marc Reubens iqs de nieuwe postoverste van brandweer Izegem. Hij nam de fakkel over van Johan Dermaut die uit gezondheidsoverwegingen afscheid nam van de brandweer. Johan was 34 jaar actief. Tijdens de plechtigheid blikte hij terug op zijn rijkgevulde carrière bij de brandweer.

Druk jaar

Tijdens het officiële moment in zaal Meilief kwamen heel wat brandweercollega’s en ook vertegenwoordigers van de stad Johan Dermaut uitzwaaien. Meteen werd ook zijn opvolger voorgesteld: Marc Reubens en die heeft meteen al een druk seizoen voor de boeg.

“Inderdaad”, bevestigt hij. “De stad staat voor een aantal uitdagingen: er is het afsluiten van de centrumbrug en het in voege treden van het bereikbaarheidsplan. Ook de doortocht van de Ronde en later het BK wielrennen in Izegem heeft implicaties. Die hebben een invloed op bijvoorbeeld de aanrijroutes van de brandweer en veiligheidsplannen die moeten opgesteld worden.”

“Goede werk voortzetten”

Van zijn voorganger erft hij een goed draaiende brandweerpost. “De overgang is helemaal doorgepraat, we hebben hiervoor met alle officieren samengezeten. Intern worden wat taken verschoven. Gelukkig zijn we nog met vier officieren zodat alles gedegen gedragen wordt.”

Marc Reubens was al kapitein binnen de brandweer, de functie van postoverste komt daar nu bovenop. “Postoverste is dan wel een titel die je draagt, het komt er vooral op neer het zonale verhaal naar de post te vertalen”, legt hij uit. “Zaken veranderen zal ik niet onmiddellijk doen. Ik wil vooral het goede werk van Johan voortzetten. Wel moeten we mee evolueren met de veranderende maatschappij. Ook bij de brandweer doen termen als duurzaamheid en zo de intrede.”

Nieuwe leden gezocht

Beroepshalve is Marc Reubens loods in dienst bij de Vlaamse overheid. “Meer bepaald ben ik kustloods”, verduidelijkt hij. “Wij nemen het roer van schepen over en/of adviseren. Door het regime waarin ik werk, heb ik veel tijd vrij die ik kan besteden aan de brandweer.”

“Ik zie mijn taak als postoverste bij de brandweer heel hoopvol tegemoet. Een brandweerpost draait immers op de kracht van de brandweermensen. De taken worden niet door één individu gedragen, maar door alle leden. En in onze post zit dat wel goed.”