Afghaans gezin krijgt opvang in polyvalente zaal ‘De Loods’

Vanaf deze week krijgt het opvanghuis boven polyvalente zaal ‘De Loods’ opnieuw nieuwe bezoekers. Mensen die wachten om onderdak te verkrijgen, kunnen hier tijdelijk met hun gezin terecht.

In december van vorig jaar werden de voorziene restauratiewerken aan het gebouw volbracht. Een appartement die ruim werd ingericht en van alles voorzien is. Het heeft als doel om vluchtelingen tijdelijk een leefplaats te bieden op de gemeente Spiere-Helkijn.

Vanaf deze week zal deze woning het onderdak bieden aan een Afghaans gezin. Een succesvol initiatief volgens schepen van OCMW Willy Glorieux: “De organisatie gaat uit van het OCMW. Vroeger hadden we ‘De Blauwe Poort’ in Helkijn ter beschikking, dit is een nieuwe stap.”

Het project heeft ook z’n voordelen voor de gemeente zo blijkt: “We krijgen een maandelijkse vergoeding van Fedasil om mensen onderdak te bieden”, aldus Willy. Een flinke stap vooruit, en een mooi initiatief van de gemeente en het OCMW. (SV)