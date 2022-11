Afgedankte kerstverlichting uit Brugge herleeft

Wim Darthet (Bevrijdingslaan): “Kerstverlichting is even oud als ik”

“De kerstverlichting dateert uit 1986, mijn geboortejaar”, zegt Wim Darthet (36), bestuurder van het gelijknamige verzekeringskantoor op Christus Koning. “Dat was de trigger voor mij om deel te nemen aan de veiling. Al heel mijn leven zag ik die kerstverlichting in de stad hangen, ik heb nooit iets anders gekend. Tuurlijk heb ik me laten vangen in de veiling. (lachje) Tot de laatste dag was mijn bod van 80 euro het winnende. Maar dan ontplofte de veiling. Ik wilde tot 250 euro gaan, maar werd overboden. En dan doe je er nog eens 20 euro bij. En nog een 50 euro… Uiteindelijk heb ik voor de Brugse ‘B’ 450 euro betaald. Momenteel staat hij nog in mijn kelder, maar binnenkort komt hij aan mijn gevel in de Bevrijdingslaan te hangen. Voor mij staat die ‘B’ niet enkel voor ‘Brugge’, maar ook voor ‘Bedrijvingslaan’.” (lacht)