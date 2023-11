Afdeling dementie van WZC Zonnelied opent weggeefwinkeltje

Woonzorgcentrum Zonnelied opende een weggeefwinkeltje voor personen met dementie. ‘t Winkeltje is een nieuw project in het kader van reminiscentie ‘naar de winkel gaan’ en om het gevoel van eigenwaarde en welzijn van de betrokken bewoners te verhogen.

“Reminiscentie is het ophalen van verwerkte herinneringen bij personen met dementie”, verduidelijkt Marekka Maricou, Campusverantwoordelijke Zorg. “Wij opteerden om een winkel te openen met de toepasselijke naam ‘t Winkeltje. We spelen geen winkeltje met de betrokken personen, noch een toneeltje. De bedoeling is om bij mensen met dementie herinneringen op te halen en op die manier hun hersenen te stimuleren wat de achteruitgang van het dementieproces in de mate van het mogelijke vertraagd. De patiënten worden geconfronteerd met een herkenbare activiteit. Het aanbod in ‘t Winkeltje bestaat uit gedoneerde zaken als sjaaltjes, breiwol, eenvoudige juweeltjes, verzorgingsproducten, boeken, tijdschriften, enzomeer. De werkgroep dementie zorgt voor gebakjes en fruit. Mensen met dementie krijgen echt het gevoel dat ze iets kopen, hoewel het in feite allemaal gratis is. Voor hen is kopen in een winkeltje een moment van bevestiging.”

Hulp is welkom

De werkgroep dementie selecteert uiteraard zelf de doelgroep, want selectie is bij reminiscentie heel belangrijk. “Mensen met dementie die naar het winkeltje gaan – het is één keer per maand open – worden ook begeleid”, vervolgt Marekka Maricou. “Bij de aankoop van eender welke zaak uit ‘t Winkeltje kan een gesprek met de begeleider ontstaan en kunnen herinneringen worden opgehaald. Vooral bij mensen met dementie zijn dit soort prikkels heel waardevol.” De werkgroep dementie is alleszins nog op zoek naar een ouderwetse kassa en wie spulletjes heeft en die aan ‘t Winkeltje wil schenken, kan die bezorgen aan de receptie van WZC Zonnelied, Stationsstraat 24 Ieper, 057 20 42 77, info@huizezonnelied.be. (EG)