Afbraakwerken gestart van verwaarloosd pand waarvan eigenaars ruim 20 jaar onvindbaar waren

De afbraakwerken zijn gestart aan een pand in de Kaaistraat 55. In juli van dit jaar liet burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) de straat nog afsluiten omdat het pand in slechte staat was. De stad moest een procedure startten via de rechtbank om het pand af te kunnen breken, nadat de eigenaars jarenlang spoorloos waren.

Middenin het stadscentrum werd in juli een beslissing genomen om de Kaaistraat af te sluiten. Een van de panden was immers in heel slechte staat en er was direct gevaar voor de veiligheid van passanten. Het bewuste pand was al sinds 1999 onbewoond en werd tijdens de jaren daarna aan zijn lot overgelaten. De stad liet de topgevel verwijderen en daarna kon de straat weer open.

De eigenaars van het pand waren lange tijd onvindbaar, ondanks de zoektocht van het stadsbestuur. Er werd dan ook nooit leegstandtaks betaald. “Het dossier sleept al meer dan 15 jaar aan”, duidt burgemeester Bart Tommelein. “Het pand verkopen was geen optie omdat we de eigenaars niet kenden. Uiteindelijk vonden we ze toch in 2021, in Frankrijk. We startten een procedure via de rechtbank en kregen toestemming om het pand openbaar te verkopen, mits de eigenaars op niets reageren.”

Werfzone

De opbrengst van de verkoop zou uiteindelijk dienen voor de afbraakwerken. Die startte dinsdag. De Kaaistraat werd dan ook opnieuw afgesloten tussen de Sint-Paulusstraat en de August Strackéstraat. Er werd een werfzone opgesteld in de August Strackéstraat. De woningen en garages blijven bereikbaar via de Prins Boudewijnstraat. De rijrichting in de Sint-Paulusstraat wordt tijdelijk omgekeerd. De werken duren tot en met 22 december. Met de afbraak van het pand komt een einde aan een jarenlange procedure.