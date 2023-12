Afbraakwerken gestart aan oud zwembad van Oostende, stad werkt aan plan dat bouwen in de toekomst moet verbieden

In Oostende zijn de afbraakwerken inmiddels gestart van het oude stedelijk zwembad in de Koningin Astridlaan. De stad werkt aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zodat er in de toekomst niet meer gebouwd kan worden op het stuk grond. “We kregen nochtans al meerdere aanvragen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

Het gebouw verkeerde al langer in slechte staat en een renovatie zou te veel geld hebben gekost. Met dat argument verdedigt de stad de afbraak van het oude zwembad. Dat ging in april 2021 dicht. Kort daarna werd het nieuwe zwembad Brigitte Becue geopend. Tegen de afbraak was er heel wat protest van erfgoed- en architectuurverenigingen. De stad heeft echter andere plannen en wil er een groene open zone van maken.

“Heel wat ontwikkelaars kwamen al aan mijn deur kloppen met de vraag wat we met de zone van plan zijn”, vertelt de burgemeester. “We zijn daar altijd heel duidelijk in geweest. Er komt een groene zone en we gaan niet op deze site bouwen. Nu niet en als het van dit stadsbestuur afhangt: nooit.”

RUP

Volgens schepen van Openbaar Domein, Björn Anseeuw (N-V A) werkt de stad aan een RUP. “Alleen op deze manier kunnen we garanderen dat de site bouwvrij blijft in de toekomst”, duidt de schepen. “We gaan daar na de afbraakwerken een tijdelijke invulling aan geven voor enkele jaren en daarna zal die vrije ruimte ook verder aangelegd worden. Het RUP is ondertussen in de maak.”

Tegen eind februari moeten de afbraakwerken klaar zijn. De werken kosten zo’n 200.000 euro.