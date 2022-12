Afbraakwerken De Kring zijn gestart, nieuwe feestzaal in 2024: “Hét huis van en voor verenigingen”

POPERINGE De afbraakwerken aan De Kring in Poperinge zijn begonnen. Het complex wordt volledig onder handen genomen om er een multifunctioneel Huis voor de verenigingen van te maken. In de loop van 2024 zou de vernieuwde Kring de deuren moeten openen. “Met een mooie opgefriste feestzaal in het centrum van de stad”, zegt cultuurschepen Loes Vandromme.

Stad Poperinge kocht in 2020 voormalige gasthof De Kring aan langs het Burgemeester Bertenplein 7. Het gebouw wordt volledig aangepakt en ook buitenruimtes krijgen een make-over. Enkele weken geleden begonnen de effectieve afbraakwerken. “Het complex is een mengelmoes van grote en kleine ruimten, en in matige staat. Het voldoet helemaal niet meer aan de bouwtechnische normen van vandaag, maar de werken zijn vooral een antwoord op de grote noden van de vele verenigingen in Poperinge”, legt cultuurschepen Loes Vandromme uiit.

Vaste stek

“Vele private zalen hebben hun deuren gesloten zoals het Belfort en De Gilde of zijn niet of moeilijker toegankelijk voor allerhande verenigingen. Er is in centrum Poperinge te weinig plaats voor ontmoeting, voor een kerstfeest, een kaarting, een activiteit of een receptie voor onze verenigingen. Met deze werken wil de stad hier een antwoord op bieden. Het moet hét huis van en voor de verenigingen worden. Zowel occasioneel door de grote zaal te verhuren voor allerhande activiteiten, als via vaste gebruikers. Want enkele verenigingen zullen er hun vaste stek hebben. Bijvoorbeeld de Koninklijke Harmonie Poperinge, Stemband Hopchora, diverse schildergroepen, de fotoclub, de postzegelclub, Femma… Daarnaast zal een feestzaal en bistro de beleving van de site gevoelig verhogen. Om dit alles te bewerkstelligen worden mooie inspanningen geleverd. Er komen grote ruimtes voor grote verenigingen, een leskeuken en een bergruimte. Daarnaast wordt ook ingezet op de toegankelijkheid, zo werd er een lift voorzien.”

“Op dit moment wordt vooral asbest verwijderd. Dit is een delicate en moeilijke oefening. Het gebouw is vele malen gerestaureerd, waardoor er op diverse plaatsen asbest terug te vinden is. Zowel rond kolommen als in vloeren. Dit moet volgens de regels van de kunst verwijderd worden. Daarnaast zijn de algemene afbraakwerken ook al begonnen. Zo zijn er al enkele muren en ramen uitgebroken”, legt Loes Vandromme uit.

“De werken gaan zeker door, ondanks de hoge energieprijzen”

“De Kring zelf wordt niet volledig afgebroken, maar ze wordt wel volledig gestript. In tussentijd zorgen de stad als bouwheer, de architect Vandewynckel en de overkoepelende aannemer Monument Vandekerckhove dat alle plannen klaar zijn. Zo zijn er al intensieve gesprekken met onderaannemers zodat de werken vlot kunnen verlopen.” Deze werken lopen tot eind december. “Sinds half november is de intensiteit gevoelig verhoogd en zijn de werken op kruissnelheid. Na nieuwjaar beginnen ze dan met de opbouw. Er wordt gehoopt om halfweg 2024 te kunnen landen, maar een exacte datum geven is moeilijk.”

(Lees verder onder de foto.)

De afbraakwerken aan De Kring in Poperinge zijn volop bezig. © LBR

Gastrobar CIRK

De hoge energieprijzen brengen de afbraakwerken en toekomstige plannen voor de Kring voorlopig niet in gevaar. “Het schepencollege heeft hier een duidelijke beslissing genomen: de werken gaan door. Er zijn goede ramingen opgemaakt, rekening houdend met de stijgende prijzen. Dit project blijft staan in deze onzekere tijden met stijgende energieprijzen, net om de verenigingen perspectief en toekomst te bieden”, zegt Vandromme.

In de loop van 2024 zou de vernieuwde Kring de deuren moeten openen. “Het wordt een mooie opgefriste feestzaal in het centrum van de stad. Niet voor fuiven, want hiervoor hebben we De Kouter. Daarnaast zullen er diverse repetitieruimtes en ontmoetingsruimtes voor verenigingen zijn. Er komt ook een mooie nieuwe bistro met jong horecatalent van eigen bodem dankzij Lisa Decorte en Gertjan Kiebooms en hun gastrobar CIRK.”

Vroonhof

“Er wordt een subsidie voor 8,2 miljoen euro beloofd voor de bouw van de Kunstacademie met een zaal met 300 zitjes in het Vroonhof. De Kring laten vallen en het Huis van de Vereniging in het Vroonhof integreren, is absoluut niet de bedoeling en is ook geen optie wegens gebrek aan ruimte. We gaan liever voor een maximale subsidie van Vlaanderen en het behoud van de Kring. Er waren geen opvolgers voor het mooie project van Gery en Rita, de voormalige uitbaters van Gasthof De Kring”, zegt Vandromme.

“Door de huidige samenwerking kunnen we een jong koppel, Lisa en Gertjan, de kans geven om hun zaak er te starten. Ze staan zelf in voor het restaurantdeel van het gebouw. Bovendien kunnen we op de Vroonhofsite niet én de Kunstacademie én het Huis van het Kind met de kinderopvang én nog eens een Huis van de Verenigingen bouwen.”

De werken aan de Kring kan je volgen op: www.poperinge.be/dekring