Afbraak voormalig woonzorgcentrum O.L.V. Van Troost in Westkapelle gaat nieuwe fase in

Al eind november 2022 werden de bewoners van O.L.V. Van Troost in Westkapelle verhuisd naar woonzorgcentrum Polderparel, een nieuw complex naast het oude rusthuis. Nu starten dus de voorbereidingen voor de afbraak. Sinds februari is de machinale sloop bezig van de leegstaande gebouwen. Het complex ter hoogte van de Herenweg ligt nagenoeg volledig tegen de vlakte. De werklui zijn momenteel met zwaar rollend materieel volop bezig met het sorteren, verwerken en afvoeren van het puin.

Vanaf 31 maart tot 7 april voorziet de aannemer de afbraak van het oudste gedeelte in de Rustoordstraat. De werklui nemen de nodige voorzorgen om de geluids- en stofhinder in de mate van het mogelijke te beperken voor de omwonenden in de Westkapellestraat en de residenten van de assistentiewoningen De Zilvertorens in de Herenweg. (MM)