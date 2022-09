Afbraak sport- en cultuursite Zomerloos in Gistel schiet goed op

De afbraak van de oude vleugel van sport- en cultuursite Zomerloos schiet aardig op. “We zitten op schema”, benadrukt het stadsbestuur.

Precies een maand geleden vatten de afbraakwerken van het voormalige zwembad aan. Het begon allemaal nog voorzichtig met werken binnenin, maar gaandeweg kwamen er ook kranen en bulldozers aan te pas. En zo is de afbraak aanbeland bij de eigenlijke zwemkom van weleer.

“Het was belangrijk om in augustus snel met de werken te kunnen starten. Want over halfweg deze maand beginnen ook de werken aan het knooppunt Vaartstraat-Zomerloosstraat en is zwaar verkeer nabij Zomerloos niet mogelijk. We zitten prima op schema en kijken uit naar de moderne nieuwbouw die de hele stad een boost zal geven”, geven burgemeester Gauthier Defreyne en schepen Geert Deschacht (Open VLD) mee. (TVA)