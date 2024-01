Afbraak oud zwembad in Oostende volop bezig

De voorbije week werden grote delen van het voormalige zwembad in Oostende afgebroken. Momenteel wordt de zwemkom zelf aangepakt en uitgegraven. Tegen eind februari gaat ook de bekende dakconstructie tegen de vlakte. Nadien komt er een ‘Park Royale’.

Het zwembad dateert van begin jaren ’70 en was in gebruik tot 2021. Er waren jaarlijks meer dan 300.000 bezoekers. Die kwamen omwille van het zeewater of om het bekende buitenbad met ligweide. Het ontwerp van Paul Felix en Jan Tanghe is een voorbeeld van Engels brutalisme, een bouwstijl die door sommigen geroemd wordt en voor hen de aanleiding was om het gebouw te willen behouden als stadshal voor evenementen. Er wordt al een kleine tien jaar actie gevoerd rond het behoud van dat gebouw. Het stadsbestuur besliste echter om het af te breken omdat het gebouw niet meer te redden zou zijn. De voorstanders van behoud betwisten dat.

‘Park Royale’

De sloopwerken startten eind 2023 en moeten tegen eind februari klaar zijn. Nadien komt er een open ruimte. Het stadsbestuur ziet daar een ‘Park Royale’ in, naar analogie met de open ruimte die er vroeger was. Ze gaf aan het Stadsatelier de opdracht om zo’n plan op te maken met de garantie dat er niet gebouwd wordt op de site. In afwachting van een definitieve invulling zal de zone dit voorjaar ingezaaid worden en tegen de zomer dienst doen als grasveld.