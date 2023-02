Afbraak kloosterkapel en voormalige huisartsenwachtpost gestart, nieuw woonzorgcentrum van vzw Samen moet eind 2024 af zijn

Het zicht in de Krommewalstraat in Tielt zal de komende jaren onherkenbaar veranderen. De vzw Samen is er gestart met de afbraak van de kapel en de vroegere huisartsenwachtpost achter het woonzorgcentrum. Tegen eind 2024 moet er daar een nieuwbouw staan en kunnen de bewoners verhuizen, waarna het huidige zorgcentrum tegen de vlakte gaat. Daardoor komt er ruimte voor meer groen en een brede inkom.

In tegenstelling tot in Wakken, waar woonzorggroep GVO sinds maart 2022 het bestaande woonzorgcentrum in verschillende fases aan het vernieuwen is, is de hinder voor de bewoners in Tielt relatief beperkt. “Als het klooster en de kapel volledig afgebroken zijn, starten we met de nieuwbouw”, legt directeur Bouw Francis Fraeyman uit. “Als alles goed gaat, zal de ruwbouw tegen eind dit jaar af zijn en tegen eind 2024 hopen we de bewoners te kunnen verhuizen. Pas als dat gebeurd is, gaat het bestaande gebouw aan de kant van de Krommewalstraat tegen de vlakte. In 2025 zal dan op die plek een parking, een ruime inkom met groenzone en een cafetaria gerealiseerd worden. Dat wordt het sluitstuk van de werken.”

Compromis

Eerder had de Heemkundige Kring van Tielt erg teleurgesteld gereageerd op het feit dat de oude kloosterkapel – het laatste stukje neogotiek van de stad – zou verdwijnen, al benadrukt Fraeyman dat alle waardevolle stukken gered werden van de sloophamer. “We zijn tot een mooi compromis gekomen met de mensen van de heemkundige kring en met het stadsbestuur. Onder meer alle glasramen van de kapel werden zorgvuldig verwijderd en in bewaring gegeven aan de stad. Bovendien gaan ook een deel van de funderingen van de kapel behouden. Zo zal in de tuin de plattegrond van de voormalige kapel zichtbaar blijven en dienen als zitbank. Daarnaast zullen we ook verschillende neogotische ornamenten integreren in een nieuwe tuinmuur. En er komt ook een bordje met een woordje uitleg over de kapel. Zo houden we het verleden in ere.”

Van 64 naar 100

Het nieuwe woonzorgcentrum van vzw Samen moet eind 2024 af zijn. © Detoo Architects

Het nieuwe woonzorgcentrum zal een pak ruimer zijn dan het oude, met plaats voor 100 bewoners in plaats van 64 nu. Dat dat aantal opgetrokken kan worden is het gevolg van een fusie tussen het (toenmalige) wzc Sint-Andries in Tielt en wzc O.L.V. van Lourdes in Wakken in 2019. Daardoor kunnen beide rusthuizen onderling vergunningen uitwisselen. Toen al werd aangekondigd dat er 32 miljoen euro uitgetrokken werd voor nieuwe centra in beide gemeenten. De directie geeft nog mee dat de nieuwbouwplannen ook een toename van het aantal jobs met zich mee zullen brengen. (SV)