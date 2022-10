Afbraak grensgebouwen Callicanes start op 10 oktober

De afbraakwerken van de voormalige grensgebouwen Callicanes op Frans-Vlaamse grens in Poperinge starten op maandag 10 oktober. Tijdens de werken zullen drie gebouwen afgebroken worden. De afbraak zal 40 werkdagen duren.

Callicanes is een voormalige douanepost op de Frans-Belgische grens tussen Steenvoorde, Godewaearsvelde en Poperinge. Met de openstelling van de Europese grenzen in de jaren ’90 en het Schengenakkoord (Verdrag van Schengen in 1992) en verloor de site zijn nut. De Provincie West-Vlaanderen kocht in 2020 de gronden en gebouwen in het kader van het masterplan om de site nieuw leven in te blazen. Sinds 2017 werkt de Provincie samen met verschillende partners aan een masterplan voor de voormalige grenspost.

Afbraak

Drie gebouwen zullen tijdens de werken worden afgebroken. De huidige gebouwen zijn verouderd en nog amper bruikbaar. Bij de aankoop werd bepaald dat het gebouw met luifel over de gewestweg moet afgebroken worden. Als test werden intussen functionele containers geplaatst die gebruikt kunnen worden als vergaderzaal, opleidingsruimte….

De aannemer start op maandag 10 oktober met de afbraak en die zullen 40 werkdagen duren. Tijdens de werken zal de hinder voor de buurt beperkt zijn. Tijdens de afbraak van de luifel wordt er een omleiding voor het verkeer voorzien. De kostprijs van de werken bedraagt 136.118,10, inclusief btw.

Masterplan

In het kader van het Europese Interreg V-project ‘Partons 2.0’ werd via een participatief traject in 2017 werk gemaakt van een masterplan om de site een nieuwe invulling te geven. Verschillende ideeën werden in het plan opgenomen onder andere het voorzien van een beveiligde parking en een aangepaste, veilige weg- en fietsinfrastructuur. Ook de realisatie van een nieuwe infrastructuur die als een nieuwe landmark moet dienen om Callicanes uit te bouwen tot een poort op West- of Frans-Vlaanderen staat in het plan.