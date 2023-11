Afbraak gestart van betonnen wandelweg Westerstaketsel in Blankenberge

In Blankenberge is een aannemer dinsdag gestart met de afbraak van de betonnen wandelweg van het Westerstaketsel. Dat moet plaats maken voor een nieuwe westelijke Strekdam. De afbraak van de wandelweg gebeurt in verschillende fasen, omdat de werken zeer afhankelijk zijn van de getijden.

Fase 2

De werken voor de bouw van de nieuwe strekdam in Blankenberge gingen begin oktober van start. Intussen werd het havenlicht verwijderd en zijn ook de leuningen, leidingen en de verlichting van het staketsel weggehaald. Nu is het de beurt aan de wandelweg zelf. Daarmee wordt de tweede fase van de werken ingezet. Tijdens die fase wordt het staketsel afgebroken tot op een tussennniveau.

Dinsdagmorgen, bij laag water, maakte de aannemer alvast een gat in het midden van het staketsel. “De bedoeling is om voor het einde van het jaar nog het zeewaartse gedeelte te verwijderen”, zegt Projectingenieur Elias Van Quickelborne. De werken gebeuren telkens in stapjes omdat alles boven zee moet gebeuren. “De werken zijn afhankelijk van de getijden. Vooral bij laag water proberen we stukjes uit het staketsel weg te happen. Het materiaal dat daarmee los komt, wordt bovendien gebruikt als fundering voor de nieuwe dam.”

Nieuwe Strekdam

Het is de bedoeling dat er nog dit jaar gestart wordt met werken voor de nieuwe dam. “Tegen de zomer van 2024 zou de dam in zee aangelegd moeten zijn tot op een tussenniveau”, zegt Van Quickelborne. “In het najaar van 2024 wordt de dam dan opgebouwd tot op het definitieve niveau.”

De bouw van de nieuwe strekdam moet het hoofd bieden aan de verzandingsproblematiek in de jachthaven van de kustgemeente. Jaarlijkse stormen leiden daar tot een snelle verzanding van de havengeul. De nieuwe dam wordt ook deels toegankelijk gemaakt voor publiek.

De werken zullen zonder onvoorziene omstandigheden duren tot het voorjaar 2026. Tijdens de maanden juli en augustus wordt er niet gewerkt. De kostprijs van het project bedraagt 18,6 miljoen euro.