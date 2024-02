“Af en toe heimwee hoort erbij”: Arno (33) ruilde Gits in voor Puerto Rico, en woont nu in Florida

Hoe zou het nog zijn met Arno Agten (33)? De dertiger afkomstig uit Gits verhuisde in de zomer van 2014 naar Puerto Rico om er met zijn grote liefde Karla Colon (30) te trouwen en samen een nieuw leven op te starten. Tien jaar later zijn Arno en Karla nog steeds gelukkig getrouwd en zijn er al twee kinderen, maar woont het koppel al een tijdje niet meer in Puerto Rico. “In 2015 verhuisden we naar Florida. Het is hier zalig om te wonen, maar dat neemt niet weg dat ik af en toe eens heimwee heb naar België”, klinkt het.

Arno Agten uit Gits en Karla Colon uit Puerto Rico leerden elkaar begin 2012 kennen op de (ondertussen opgedoekte) datingsite Asiafuns.com. Na een paar jaar via videochat te communiceren, besloten ze om elkaar eens in levende lijve te ontmoeten. “We konden heel goed met elkaar praten via het internet en ook in het echte leven was er meteen een klik”, doet Arno nog eens het verhaal. “Na een reeks ontmoetingen besloot ik uiteindelijk om Karla ten huwelijk te vragen. Ze zei volmondig ja, waarna ik in de zomer van 2014 verhuisde naar Puerto Rico.”

Nieuwe verhuizing

Met zijn verhuizing en nieuwe liefde wou Arno een nieuw leven opstarten. “We trouwden en waren heel gelukkig in Puerto Rico. De regio waar Karla haar familie woont, is middenin de bergen. Prachtig gewoon! Het contrast met het platteland in Gits kon voor mij niet groter zijn. Dat zorgde er wel voor dat ik me in het begin wat moest aanpassen, maar al snel voelde ik me er thuis.”

“Het is hier bijna het hele jaar door zomer, daar wen je wel snel aan”

Toch bleek de verhuizing naar Puerto Rico niet definitief te zijn. “Eén jaar later verhuisden we naar Deltona, in de Amerikaanse staat Florida. Dat was uiteindelijk ook wel altijd onze bedoeling. De periode in Puerto Rico was eigenlijk vooral om mijn papierwerk geregeld te krijgen. Ik ben blij dat dat allemaal snel in orde kwam zodat we relatief snel konden uitkijken om te verhuizen naar Florida. Het leven hier bevalt me dan ook enorm. Het is hier zalig om te wonen. Het is hier ook bijna het hele jaar door zomer, daar wen je wel snel aan”, lacht Arno.

Kinesist

Ondertussen woont het koppel al bijna negen jaar in Deltona. Terwijl Karla er als verpleegster werkt, was het voor Arno eerder een zoektocht naar de ideale job. “Eerst werkte ik er als IT’er in dokterspraktijken, maar na de geboorte van onze kinderen leek het ons interessanter dat ik van thuis uit zou werken. Zo ben ik nu aan de slag bij de klantendienst van een bedrijf dat in fitness-supplementen doet. Die job combineer ik ook met studies kinesitherapie. In principe studeer ik in mei dit jaar af. Daarna zou ik graag wat ervaring opdoen bij iemand in dienst, om hier uiteindelijk op termijn mijn eigen praktijk op te starten. Dat is het ultieme doel.”

Verhuisplannen

Arno en Karla hebben er dus een mooi en stabiel leven opgebouwd. En hoewel Arno nog geen seconde spijt had van zijn keuze om te verhuizen, en het koppel het perfect naar zijn zin heeft ver weg van Gits, denken ze er allebei toch vaak over na om te verhuizen naar België. Maar zo eenvoudig is het allemaal niet. “De hoofdreden waarom we niet verhuizen naar België is onze kinderen”, gaat Arno verder. “Zij zouden hun thuis moeten achterlaten en in een voor hen vreemd land opnieuw beginnen. Dat lijkt ons heel moeilijk. Daarnaast spreekt Karla ook geen Nederlands en om nu nog de taal aan te leren en proberen aan de slag te gaan als verpleegster lijkt me ook niet zo eenvoudig. We hebben het hier in het algemeen ook gewoon wel echt goed en het is hier ook leuk wonen, maar dat neemt niet weg dat ik af en toe eens heimwee heb naar België.”

Tien jaar getrouwd

Daarom probeert Arno om de twee jaar eens af te zakken naar het thuisfront, zo ook deze zomer. Dan is het koppel tien jaar getrouwd. “Met het gezin en mijn schoonouders komen we dan een drietal weken naar België. Ideaal om ons tienjarig huwelijk met de familie te vieren. Daarna zullen we wat rondtrekken doorheen Wallonië en Vlaanderen. De festivalsfeer opsnuiven met Karla? Dat zit er helaas niet in deze zomer, maar wat niet is kan wel nog komen”, besluit Arno.