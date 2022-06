Adviezen voor vergunning blijven uit: Beachland afgelast

Het dancefestival Beachland, dat normaal op 2 en 3 juli zou plaatsvinden in Blankenberge, wordt op het laatste nippertje afgelast. Vergunningsproblemen liggen aan de basis. “Ik word met de rug tegen de muur gezet door te strenge voorwaarden”, stelt organisator Ronald Luyten. “Er is geen tijd meer om de nodige vergunningen in orde te brengen”, klinkt het dan weer bij de bevoegde overheden.

Beachland Festival vindt traditioneel plaats ter hoogte van het westerstaketsel in Blankenberge. Aan de voet van de duinen, en daar wringt het schoentje: zonder toestemming van Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK) mogen de embryonale duinen, die zich op deze locatie ontwikkelden, niet afgegraven worden voor het festival.

De organisatie van Beachland hield hier naar eigen zeggen al rekening mee en stelde zelf een nieuwe locatie voor naast de O’Neill Beachclub. Daar stuit het festival echter op tegenkanting van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Zowel de oude locatie als de nieuw voorgestelde zone liggen immers op de rand van Habitatrichtlijn, zo wordt er gesteld. De zone naast O’Neill Beachclub ligt bovendien ook in VEN-gebied, een selectie van de meest waardevolle en gevoeligste natuurgebieden in Vlaanderen. Net daarom moet ook ANB zijn advies verlenen, en dat advies ontving de organisator van Beachland niet.

Wrange smaak

De organisatie reageert verbolgen. “We hebben alles uit de kast gehaald, maar de overheidsinstanties weigeren gewoon advies te verlenen. Schandalig, het is de eerste keer in de geschiedenis van het festival dat er problemen rijzen”, klinkt het. “Dit laat een wrange smaak achter”, zegt ook de Blankenbergse burgemeester Björn Prasse (Open VLD). “Wij gingen vrijdag onze vergunningen bezorgen, maar de ingenomen standpunten van de Vlaamse overheid zeggen heel helder dat wij niet mogen vergunnen als de organisatie geen gunstige adviezen van ANB kan voorleggen. De organisator wordt hier met de rug tegen de muur gezet, en ik hoop maar dat de verantwoordelijken zich bewust zijn van de economische schade die dit teweegbrengt.”

Volgens ANB ligt de vertrouwde locatie van Beachland deels in een overgangszone voor recreatie en natuur, maar deels ook in natuurgebied. En dus stemt het evenement niet overeen met de bestemming van de zone. “Wij zitten momenteel nog met te veel vragen en te weinig info om een degelijk gemotiveerd en verdedigbaar advies te kunnen geven op dit dossier. De tijd ontbreekt gewoon om dit nog rond te krijgen”, klinkt het bij ANB. (WK)