Adviesraad Toegankelijkheid daagt Ieperlingen uit

Tijdens de Dag van de Mobiliteit, meer bepaald op zondag 18 september van 12 tot 18 uur op de Ieperse Grote Markt, wil de Adviesraad Toegankelijkheid de Ieperlingen kennis laten maken met enkele onderdelen van toegankelijkheid in onze stad.

“De Ieperse Stedelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid wil een schakel zijn tussen enerzijds het Ieperse stadsbestuur en anderzijds de Ieperling, net als hun belangenorganisaties die op één of andere manier geconfronteerd worden met een probleem van toegankelijkheid in Ieper. Niet alleen fysieke toegankelijkheid, maar ook alle andere vormen van toegankelijkheid”, klinkt het bij de adviesraad. “Kom te weten waar wij voor staan aan de hand van één van volgende uitdagingen.

Ieper op wieltjes

“Wie houdt van een uitdaging krijgt de kans om met een rolstoel het uitgestippeld parcours te rijden. Kom zeker eens langs en ontdek de obstakels in het dagelijks leven van een roller. Ook de handbike club ‘The Spirit of Handcycling’, waar Marvin Odent lid van is, komt met enkele handbikes naar de Grote Markt. Kom gerust eens het handbiken uitproberen. Enkele leden van de club ontvangen jullie er met plezier.

Tot slot kun je ook braille ontdekken aan de hand van een woordpuzzel en stel vast of het jou ook blindelings lukt. We kijken er alvast naar uit om je komende zondag te mogen verwelkomen aan onze stand aan de Grote Markt.