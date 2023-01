Adviescommissie buigt zich over toekomst kinderopvang Cérise

De uitbaatster van kinderopvang Cérise in Roeselare kreeg midden december te hoorde dat ze op 1 februari 2023 haar vergunning zou verliezen. De onthaalmoeder diende inmiddels bezwaar in tegen de beslissing van het agentschap. Volgens haar is de beslissing onterecht en zijn er enkel op administratief vlak enkele zaken fout gelopen. De uitbaatster van Cérise nam inmiddels een advocaat onder de arm.

Een onafhankelijke adviescommissie buigt zich nu over de toekomst van de kinderopvang. Een uitspraak daaromtrent wordt binnen de eerste drie maanden verwacht. De commissie zal beslissen of de kinderopvang zijn vergunning verliest of dat de uitbaatster haar kinderopvang verder mag runnen. Totdat er een beslissing is genomen, mag de kinderopvang zeker openblijven.